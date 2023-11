Vad skulle hända om Nintendo slutade med konsoler

Skrivet av Majoren: Tror tvärtom, deras inkomster skulle nog tyna bort då deras spel skulle drunkna lite i utbudet även om de höll en fortsatt skaplig kvalitet. Mycket av styrkan i deras varumärken och spelikoner tror jag hänger samman med att de har en egen hårdvaruplattform som de sitter som en kung på, och där andra företags spelserier står långt bort i skuggan. Sen skulle de ju även tappa det mesta av sina inkomster från licensavgifter. Gå till inlägget

Om vi tänker tvärtom på microsoft. Om alla spel som microsoft håller i enbart låstes in på Xbox och de inte hade gamepass eller streaming. Diablo, Doom, Call of Duty, Minecraft, Candycrush osv samt ingen pc support.

Folk kanske skulle vilja köpa Xbox konsoler då men de skulle nog inte tjäna lika mycket pengar då spelen just nu kan köras på olika plattformar.