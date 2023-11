Tips sökes: Spel med kompisarna

Hej på er!

Jag och några vänner har sedan en tid tillbaka spelat en del på kvällar och helger tillsammans, där våra primära spel är Fall Guys och Among Us. Enkla och lättillgängliga spel som passar alla där vi kan spela tillsammans och ha några riktigt roliga timmar tillsammans.

Vi kommer fortsätta med Fall Guys och Among Us, men behöver addera in fler spel för variation och det är här vi söker eran hjälp på tips!

Utifrån spelen ovan och som man kan spela med kompisgänget, digital och via discord; Vad har ni för tips på spel där man kan spela tillsammans (som lag som i Fall Guys eller mot varandra men också inom kompisgänget utan några andra som kan joina likt Among Us)?

Tackar!