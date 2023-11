Apex Legends Säsong 19 - Ignite (släpps 2023-10-31)

APEX LEGENDS | Stories from the Outlands "For Us, Utang na Loob"

Apex Legends: Ignite Launch Trailer

Apex Legends: Ignite Gameplay Trailer

(går att se senare idag 2023-10-26)

-

Nedan, Gaming Merchant's titt på nya karaktären Conduit.

Apex Legends NEW LEGEND CONDUIT & SEASON 19 REVEALED!

Apex Legends Conduit Abilities And Storm Point Updates Shown

-

Länk till Ignite på EA,

https://www.ea.com/games/apex-legends/ignite?isLocalized=true

-

Typ Disney trailern som "Ignite Launch Trailer" var lite "söt".