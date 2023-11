Rädslan över att missa något (mitt FOMO-syndrom)

I takt med att valmöjligheterna i våra liv och alla tänkbara kontaktzoner blivit i princip oändliga tack vare digitaliseringen, har Fomo (Fear of missing out) blivit en grej.

Rent konkret innebär Fomo ett ångest- eller stresspåslag över rädslan att missa något viktigt. Att bli utanför. Det pågår ju saker överallt, hela tiden, och tänk om man missar något kul eller viktigt? Jag är tillräckligt gammal för att inte bry mig längre, men när det kommer till mitt överlägset största intresse – TV-spel – är känslan av Fomo högst verklig.

Sällan har den känslan varit så stark som i år. 2023 har verkligen varit ett helt fantastiskt spelår, ett av de bästa någonsin, och det har varit svårt att balansera jobb, barn och spel. Sommaren var skön för då kunde jag fokusera på backloggen, men de två senaste månaderna har det varit fullt upp. Starfield. Lies of P. Sonic Superstars. Cocoon. Super Mario Bros. Wonder. Och nu Alan Wake II och Jusant.

Jag ser lite avundsjukt på när andra till synes oberörda konstaterar att de kommer testa det ena eller andra spelet "senare". När de får tid. När det patchats lite. Vad betyder det, egentligen? Och, framför allt: hur kan de vänta? För mig är det svårt, jag vill uppleva nya spel när de släpps. Här och nu.

Nu är det inte så att jag spelar allt. Såklart inte. Det vore en omöjlighet. Men allt jag är sugen på tenderar att hamna i varukorgen. Lyckligtvis finns en hel del av dessa spel på Game Pass, vilket är en räddning för plånboken. Men spelas ska de ändå.

Mitt problem är att jag ibland köper mot bättre vetande. Jag köpte Red Dead Redemption II, trots att jag i mer eller mindre visste att det inte var ett spel för mig. Varför? Nyfikenhet. Jag var ju bara tvungen att uppleva det själv för att kunna bedöma om hypen var verklig. Jag köpte The Legend of Zelda: Breath of the Wild till Wii U, trots att jag aldrig fastnat för ett Zelda. Tja, jag var såklart bara tvungen att testa. Och i våras köpte jag förstås också Tears of the Kingdom, trots att jag inte gillade Breath of the Wild och att alla sade att det var väldigt likt. Helt i enlighet med förväntningarna var inget av de ovannämnda spelen för mig, och grejen är att jag visste detta redan på förhand.

Min jäkla nyfikenhet är en dyr egenskap. Spel är i mitt fall blott en hobby och inget arbete. Jag har inga andra deadlines än de jag sätter i mitt eget huvud. Men jag känner att jag verkligen vill vara med, att jag inte vill gå miste om årets bästa spel. Vissa spel ska ju verkligen upplevas här och nu, men det är ju få spel som är ospelbara om sisådär ett halvår.

Det finns en gräns när glädjen över att få spela det där nya spelet dränks i stressen av att hinna med det innan nästa dimper ned. Spel ska ju vara kul och avkopplande, inte kravfyllt. Så visst vore det skönt med mindre Fomo och mer Jomo ibland...

Känner du också en viss stress när det kommer så många bra spel samtidigt? Och vad händer med dig om du helt enkelt missar något av dem?