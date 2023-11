Ja, att årets Call of Duty verkar vara en snabbt hopsnickrad besvikelse till fullpris, om jag ska tro på reaktionerna jag sett på Internet. Nu är inte multiplayern släppt, och den delen kanske är fantastisk - vi kan alltid hoppas, för alla CoD-spelares skull. Rubriken på min tråd är "Hur lagar vi Call of Duty?", men egentligen skulle titeln kunna vara "Hur förbättrar vi årliga spelsläpp?". Jag spelar varken Call of Duty, Madden, eller någon annan av de årliga serierna som vanligtvis skälls ut för att förändringarna är alldeles för små för att motivera prislappen. Däremot står jag alltid i utkanten och fascineras över cirkusen som blir när många inser att de för tredje året i rad köpt samma gris i ny kostym.

Så hur löser vi det här? Lösningarna kommer troligtvis aldrig bli verklighet eftersom de årliga spelsläppen omsätter millljarrder och det är allt som betyder något för många stora företag, men vi kan ju alltid fantisera. Den enkla lösningen är naturligtvis att släppa spel med 3-4 års mellanrum, men hur löser vi det om vi måste öppna plånboken och köpa "Årligt spelsläpp 2024" TM.

En lösning skulle vara att släppa ett spel hösten år 2024, och matiga expansioner år 2025 och 2026, för att sen komma ut med nästa större spel 2027. Då skulle många spelare kunna acceptera att ändringarna är mindre, eftersom förväntningarna (och prislappen på expansionerna) är därefter.

Som sagt, gäller inte bara CoD. Ge ut en större Madden-titel, med ny spelmotor, nya animationer och upphottad grafik med tre års mellanrum och släpp ett halvpris-DLC på hösten åren däremellan med nya lag/spelare, kanske något nytt spelläge och nya kommentatorer.

Så vad har ni för lösningar på problemen med de årliga spelsläppen?