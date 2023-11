Lenovo Legion Go

Jag har haft min Steam Deck i över ett år nu, fick den förra sommaren och den har varit en riktigt bra kompanjon under hela den tiden. Känns bra i handen, lagom stor, OK prestanda. Man begränsas lite av operativsystemet då man inte kan spela alla spel(Multiplayer spel med anti-fusk, jag tänker på er!). Men överlag fungerar dom flesta spel på den och riktigt bra dessutom!

Jag har dock aldrig haft möjligheten att testa ROG Ally som är i stort identiskt på en hårdvaru-nivå(förutom skärm och något långsammare RAM-minne). Så mina jämnförelser blir mot Steam Deck.

Detta kommer inte vara en allt för tung teknisk titt, utan jag försöker hålla det på en mellan-nivå.

Vad får man?

Legion Go kommer snyggt förpackad i Lenovo standard, svart med lite rött. Den är väl förpackad så skador vid frakt borde inte ske allt för ofta.

Inte bara att den är bra nerpackad utan den kommer även i ett fodral precis som Steam deck! Så extra stöd för din dyra nya hårdvara!

Man får även en 65W nätadapter så man kan ladda och spela på i all oändlighet. Kopplas in via ett av USB-C uttagen på GOn.

Hårdvaran

Jaha, hårdvaran. Varför köper jag en Go när jag har Steam Deck och är nöjd? Jo, Go är något snabbare och har en större skärm. Även dom löstagbara kontrollerna lockade mig något enormt!

Enheten

Legion Gon är stor. En riktig gigant. Men jäklar vad den är bekväm att hålla! Jag har sett online att folk klagat på att om man håller den för länge så biter den in i händerna då där finns lite för många hårda kanter. Jag har inte själv haft problem med detta, men jag har en rätt stor mage som den lätt kan vila sig på och därmed mindre vikt på händerna.

Den väger 640g utan kontroller och 854g med.

Datorn har inte jättemycket ljuseffekter vilket uppskattas, en ring runt varje joystick lyser i en färg du önskar. Powerknappen lyser den också när du har igång maskinen. Alla dessa kan ställas in efter tycka och även stängas av.

Kontroll ingår så klart, sitter en mojäng på vardera sida av skärmen. Kommer gå in i kontrollerna mer senare så jag tar det då.

Enheten är 40,7 mm x 298,83 mm x 131 mm stor med kontrollerna. Litet mindre när man tar av kontrollerna.

Ovanpå enheten hittar man ett uttag för hörlurar med stöd för mikrofon, en USB-C 4.0 port och en MicroSD-kortläsare. Finns även en strömknapp här.

Under enheten så finns även där en USB-C 4.0 port. Dessa USB-C portar stödjer även eGPU om man skulle vilja spendera ännu mer pengar! Ska funka bra och en Nvidia GPU är rekommenderad, annars kommer du ha problem med drivrutiner när du kopplar in och ut din enhet.

Bakpå enheten hittar du ett stöd för enheten som du kan fälla ut, lite som en Switch fast mycket större och mycket starkare. Solida gångjärn som håller det uppe.

Finns 3 olika gyros i maskinen, 1 för varje kontroll och en för själva datorn. Just nu funkar dom dåligt och läser bara Y.

Skärm:

8,8" stor skärm

2560 x 1600 144Hz QHD+

500 nit ljusstyrka

En väldigt trevlig skärm att både använda och se. Den är stor, speciellt om man kommer från en Steam Deck precis. Starka färger och den kan bli väldigt ljus om man så önskar.

En nackdel som många som funderat på denna dator är att den har ej stöd för VRR(Stöd för skärmen att kunna sätta uppdateringsfrekvens till bildfrekvensen och på så sätt få en jämnare bild även i lägre bilduppdateringar) som t.ex Steam Deck och ROG Ally. En annan nackdel som inte jag riktigt bryr mig om är att när skärmen är som mörkast så är den fortfarande relativt ljus, speciellt vid jämnförelse med Steam deck.

En annan nackdel är att skärmen är i portträtt-läge och inte liggandes. Dvs, egentligen är upplösningen på 1600 x 2560. Man kanske tänker att det är väl inte så farligt, det är Steam Deck också! Men Steam i all sin vishet när dom valde SteamOS så fick dom full kontroll på sin mackapär och alla detaljer i det. Så dom kan kontrollera att alla applikationer förstår att dom ska använda rätt format. Windows däremot... Bryr sig inte ett j-vla dugg. Vissa spel visar sig i en liten ruta endast, andra spel(lite äldre spel) sätter upp sig i porträttläge och ställer till med generella bråk. Finns appar osv som man kan använda för att få rätt på det. Lenovo kommer patcha och ha sig och göra det bättre, men problemen är där nu på deras produktionsenhet när den precis släppt.

Processor:

AMD Ryzen Z1-Extreme

RDNA 3 grafik

8 kärnor, 16 trådar.

En viktig komponent i Gon är så klart CPUn då den även agererar som GPUn(Kallas dock AMD Radeon 780m i datorn). Den klarar av Windows galant som väntat. Även nyare spel kan man oftast få en bra upplevelse på. Jag har inte testat att koda och kompilera stora projekt på den men den känns snabb och gör det den ska. Grafik och hur den hanterar spel skriver jag mer om i spelavsnittet.

Minne:

16GB 7500Mhz LPDDR5X RAM

512GB PCIe Gen4, 2242 SSD hårddisk.

Micro SD stöd upp till 2TB.

Tyvärr bara 16GB, men till skillnad på t.ex ROG ally så har dom valt en lite snabbare modell här så man kommer teoretiskt få någon procent bättre upplevelse om man jämnför.

SSD hårddisken, gör vad den ska. Den läser och skriver och gör det snabbt. Har inte gjort stora tester på den

Ploppa in ett SD kort är lika lätt som vilken dator som helst.

Nätverk:

Wi-Fi 6E 802.11AX(2 x 2)

"Från" Bluetooth 5.1

Solid prestanda på nätverkskortet. Stöd för Wifi 6 standarden är trevlig, har funkat riktigt bra.

Kopplade in en av mina Stadia kontroller via Bluetooth och det funkade som väntat.

Ljud:

2x2W Högtalare

2 mikrofoner

Högtalarna är helt uppriktigt rätt dåliga. Dom är positionerade på toppen av Gon, det betyder att ljuder kommer ut från toppen oftast bort från dig. Har du spelat på en ROG Ally innan eller en Steam deck kommer du nog bli besviken om du förväntar dig samma kvalite här.

Batteri:

49,2 Wh 2-cell batteri.

Inget jätteimponerande att säga om batteriet, det varar inte länge när man spelar tunga spel. Det är större batteri än t.ex Steam deck men det känns som Steam deck är mer anpassad att använda mindre ström osv. Så man får ungefär samma livslängd oavsett enhet(1h 30m vid krävande spel, om man har tur..)

Finns stöd för Super Rapid Charge Express så den laddar från 0-70% på 30 minuter och 0-100% på 1h vill jag minnas.

När man kopplar in sladden och du spelar samtidigt så kopplar den bort batteriet i stort och Legion go lever bara på strömmen från laddaren, gör enheten lite svalare och batteriet lever förhoppningsvis lite längre.

Kontroller:

En viktig del i spelen är såklart kontrollerna, dåliga kontroller med tråkig deadzone osv finns till många liknande enheter.

För att summera upp det så... Potentialen finns...

Kontrollerna känns bra i händerna. Bra grepp, bra utformade. Stora men inte för stora.

Själva joysticksen på kontrollerna är halleffekt, så teoretiskt ska där inte finnas möjlighet för drift osv för dom drivs med magneter. Ska vara väldigt precisa med rörelser. Dom känns sköna o röra, bra motstånd och inget konstigt egentligen om inte det varit för Lenovo själva som har valt att sätta en JÄTTEstor deadzone på kontrollerna. Så att spela spel där man behöver sikta just nu så får man förvänta sig ett rent helvete.

D-pads är ok. Folk som spelat mycket fightingspel säger sig kunna göra combos relativt lätt med det, jag är helt ointresserad av sånna spel så det varken hjälper eller stjälper för mig när jag spelar dom oavsett d-pad.

Höger kontroll har en styrplatta på sig för att hjälpa till att navigera windows, den funkar bra. Lite sämre än styrplattorna hos Steam Deck men för simpel navigering funkar det bra.

Standard knappar på högersidan som alla andra. Ligger ovanför joysticken. Höger kontroll har två extra knappar bakpå och även ett scroll-hjul. Vänster kontroll har endast en knapp bakpå.

I ren galenskap så har dom valt att sätta start och select knapparna på den vänstra kontrollen nere på sidan. Dom knappar dom har uppe i mitten som alla andra tillverkare är för Legion Go specifika saker.

Kontrollerna är lite som på Switch, där finns en höger-kontroll och en vänster. Man kan t.o.m klicka loss dom från själva datorn och köra dom bara i handen. Dom har batteri så det räcker för många timmars spelande, laddas när man klickar på igen.

Det man kan göra med kontrollerna som man inte kan göra med switch dock är att du kan ändra din högra kontroll så den blir en mus! Detta var en av dom features som jag blev helt lyrisk över och jäklar vad bra det funkar! Man flippar en liten switch under kontrollen och då ändras den till musläge. Så tar man en liten plastgrunka från skyddet och stoppar in kontrollen i den. Den sätts då fast med kraften av magneter och magiskt sitter du nu med en vertikal mus!

Knappar på kontrollen binds numera till mus och tangentbord så alla spel du spelar kommer visa musknappar och tangentbord så tyvärr så måste du verkligen komma ihåg vilka knappar du bundit till vad. Men det kände jag man lärde sig ändå rätt fort. Även att faktiskt sikta med en vertikal mus var lite nytt för mig så det tog liten stund innan det kändes rätt.

Precis som med Switchen så ska man kunna använda varde kontroll som en enskilld kontroll. Jag har inte testat och jag är inte säker på hur men såg en video där dom visade den feature. Kan vara bra om man vill köra lite Lego Star wars med kidsen eller något antar jag och man glömt alla andra kontroller.

Kylning:

Lenovo har valt att bara sätta en liten fläkt i denna monstermaskin. Sen har dom sitt "Coldfront"-system som kyler ner i bästa förmåga.

All heder till denna fläkt för även när jag maxar spel så har jag haft som max runt 70 grader, oftast ligger cpu och gpu runt 60. Men jäklar vad fläkten jobbar, den låter rätt mycket, några verkar få en specifik frekvens som tydligen är störig, jag har inte märkt av det själv men jag är halvdöv och hör kanske inte...

Går in mer på fläktnivå i mjukvara nedan.

Men generellt är enheten bekväm att hålla. Det blir lite varmt på vänstersidan där man har fingrarna bakpå, men aldrig så varmt att det är obekvämt. Kör du med strömsladden i så väljer Lenovo att bara ladda batteriet minimalt medans du spelar och kör all ström direkt in i hårdvaran så batteriet blir inte allt för varmt under spelning.

Mjukvara

Då har vi pratat om hårdvaran, vad kan vi säga om mjukvaran då?

Det är Windows 11 som gäller. Gilla eller inte, men det är Windows. Funkar inte jättebra på handhållna enheter i min mening. Jag saknar verkligen förmågan att bara pausa ett spel och trycka på powerknappen för att fortsätta där jag var något senare. Testade göra detta på några spel och vissa spel flippade ut helt och funkade inte alls medans andra(Starfield) klarade det galant.

Själva datorn kommer helt fri från bloatware, du får en windowsdator i stort. Jag fick installera Lenovo grejer manuellt. +1 på den uppplevelsen.

Legion app

Lenovo har här valt att köra sin egen app, den heter Legion Space och här kan du göra alla coola inställningar för din enhet, ställa in profiler osv. Dom har även av någon anledning lagt in en affär i det så du kan köpa spel osv.

Tyvärr så är denna appen riktigt dålig. Den är ful, den är krävande, den startar upp med windows(kan stänga av så klart...) och den är sjukt långsam på att starta upp. Windows startar upp snabbare än denna app.

Appen funkar inte att komma åt i alla spel heller, oftast så kommer GamePass spel inte låta dig ha Legion Space över sig för GamePass är chefen. Tack o lov finns det kortkommando för att ändra prestanda-profil osv.

Just nu finns där 4 profiler att välja på. Tyst, auto, performance och Custom.

Tyst är precis som det låter, maskinen går ner på lågvarv och blir relativt tyst, men du kommer inte pumpa ut många W i denna profil så funkar bäst när man surfar online och spelar gamla eller lättare spel.

Auto, gör den lite som den vill men är oftast relativt tyst och du får en ok prestanda.

Performance, här får du ut 25W om du har laddningssladen i annars får du typ 20W. Så här kan man oftast maxa på i spelen! Här börjar den bli rätt högljudd också. Spelade Spider man bredvid min fru och hon gick upp och undrade var vattnet sprutade för det lät precis som duschen.

Custom, här kan du sätta ända upp till 30W för att verkligen få ut max från din Legion Go. Inkopplad är ett måste. Just nu är där nån bugg som gör att ibland blir spel långsammare på denna profil än på Performance. Legion Go förvandlas även här till ett jet-plan och du gör bäst i att ha hörlurar på dig för annars hör du nog inte spelet längre.

Man kan även ändra lite knappar osv här, mest när man kör i musläge med kontrollen.

Kan även ändra upplösning och uppdateringsfrekvens på skärm här.

Saknas massor med features i Legion appen, Lenovo har gått ut med att dom arbetar på dessa klagomål och håller på att göra iordning patchar osv osv. Så förhoppningsvis lyssnar dom och gör rätt för folk som spenderar så mycket pengar på dom.

Spelen!

Spelen ja.. hur är dom?

Här begränsas du inte av att du kör i Linux och det måste finnas massa emulering för att spela spel som inte stödjer Linux(Även om det oftast funkar minst lika bra på Steam Deck). Så du kan köra i stort allt du kan på vilken windows dator. Du får tillgång till Xbox Game Pass om du har det(man får 3 månader Ultimate gratis). Du kan använda Epic Games grej, du kan köra blizzards allt funkar precis som väntat.

Oftast funkar spelen bra också, händer att dom har kraschat lite osv vilket jag skulle säga beror på gamla drivrutiner och lite barndoms-sjuka. Lenovo kommer säkert göra detta bättre.

Jag har testat lite olika spel, har inte gjort några större tester, där är folk på youtube som gjort flertal, rekommenderar en sökning där bara.

Oftast kan man inte köra i 1600p upplösning för det klarar den inte av helt enkelt. 1200p brukar se riktigt bra ut och funkar ofta rätt OK. 800p är annars en acceptabel upplösning som kan göra UI osv lite suddigt men inget jag stört mig på.

Kunde köra Spider-Man på 800p med mellan-hög grafik där fpsen gick runt 70 i genomsnitt.

Nya versionen av Dead Space kunde jag få 60fps på men det hackade till rätt ofta vilket tydligen är ett allmänt problem med spelet och inte Legion i sig.

Sea of Stars om är ett RPG i 2d, riktigt snyggt. Kör på i 1600p 144hz och är helt fantastiskt.

Hi-Fi RUSH Kör på i 1600p runt 60fps, ser också riktigt bra ut.

Summering

Så hur känner jag nu såhär efteråt. Ersätter den Steam Deck? Kan den ersätta min dator helt!?

Att hoppa tillbaka till Steam Deck efter att ha spelat på Go känns lite tråkigt. Skärmen är så mycket bättre och det är faktiskt en större grej än jag trodde att ha en så stor skärm.

Jag känner lite dock att jag saknar att fixa och dona med Steam Deck och dess många inställningar för att få till en så bra FPS för enheten som möjligt. Jag hoppas Lenovo släpper lite och tillåter mer kontroll åt användaren. Det jag sett har varit lovande i form av feedback osv.

På många punkter föredrar jag nog Steam Deck just nu, men bara för att Legion Go inte känns helt färdig ännu. Mjukvaran behöver mycket mer kärlek. Jag hade velat se ett sleep läge i windows som man har på Steam Deck där du pausar var som helst bara genom att trycka på power knappen. Som det är nu så funkar det bara i bland och beror helt på vilket spel du spelar.

När den fått lite uppdateringar så tror jag inte jag kommer se tillbaka mot Steam Deck mycket mer faktiskt.

Hade jag haft en eGPU hade jag nog kunnat tänka mig ha denna som en ersättare för min dator, men just nu behöver den mer kärlek.

Den får högt betyg, egentligen en 3.5, mycket för vad jag kan se att den kommer kunna utföra frammåt. Högre poäng om dom löser mjukvaran och kontrollerna. VRR är inget måste men hade varit bra att ha, detta går dock inte lägga till nu i efterhand det styrs av hårdvara.