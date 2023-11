Spelet är fortfarande i early access men efter att ha spenderat över 600 timmar är jag ganska säker på vad jag anser om spelet och är redo att dela mina åsikter om spelet.

Satisfactory är ett factory-buildingspel i förstaperson där måste balansera att utveckla sina fabriker men inte överstiga den egna energiproduktionen. Man börjar spelet med att välja ut en av fyra landningsplatser på planeten Massage-2(A-B)b, man är en anställd av megaföretaget FICSIT Inc och ens mål är att skicka upp produkter upp via en rymdhiss, allt för att företaget ska blomstra.

Det första man slås av är grafiken och miljöerna, stora öppna ytor med kullar och grottor om vart annat med naturliga vägar däremellan. Det spelbara området är uppdelat i olika områden från gräsfält till sten- och sandöknar, lummiga skogar och mörka träsk. Olikt många andra factory-buildingspel är inte världen procedural generated utan alla miljöerna är handbyggda och det märks, man kan spendera gott om tid med att bara vandra runt i världen eller köra runt med bilen som man senare låser upp.

Grafikmässigt tycker jag det ser jättebra ut men ju längre man spelar och bygger mer och mer så rullar det allt sämre. Men de fortsätter optimera spelet i bra takt så det blir bättre. Förhoppningsvis när det väl släpps 1.0 är optimering ok.

Ett av startområdena, i mitten av skärmen är rymdhissen.

Men detta är ingen walking-sim, den vackra miljön kommer snart täckas av fabriker i alla dess slag och kolkraftverken kommer snart spotta ut svart rök. Till sin hjälp har man bygg-pistol, med hjälp av nanorobotar kan du enkelt bygga transportband, constructors och väggar och allt däremellan.

Grundresurserna är järn och koppar men fler kommer låsas upp ju längre du kommer. Järnmalmen du bryter måste smältas till järntäckor, järntackorna kan du sedan göra järnplattor eller järnstångar. Av stängerna kan du sedan göra skruvar. Kombinera skruvarna med järnplattor så gör du förstärkta järnplattor, av dessa kan du bygga snabbare transportband som kan leverera mer järnmalm så du kan smälta ännu mer tackor. Kopparn är mer inriktad på koppartråd som senare kan bli kablar för att få ut elen till alla dina constructors.

I öknen finns det gott om plats att bygga på.

Såhär fortsätter hela spelet. Men man blir inte överväldigad direkt utan det byggs på ett naturligt sätt. Man har en HUB där man får och löser in sina mål för att låsa upp nya saker. Det är uppdelat på olika nivåer och på varje nivå kan du välja vad du ska låsa och vad som behövs för det. När du landar har du endast tillgång till att bygga små gruvdriftsrobotar som gräver upp malmen och sedan måste du manuellt smälta ner det till järntackor. Snart har du låst upp en smältugn som smälter det åt dig. Sen låser du upp en constructor som kan bygga järnplattor och stänger åt dig. Sen låser du upp en större gruvmaskin och transportband som levererar malmen till smältugnen och sen vidare till en constructor. Sen låser du upp en splitter som kan dela på bandet upp till flera smältugnar. Låser du upp snabbare transportband och bättre gruvmaskiner kan malmen gå till fler smältugnar som kan gå till fler constructors. Vilket gör att du kan återvända till tidigare byggda fabriker och förbättra dem. Gillar du att utforska kan du också hitta hårddiskar med alternativa recept för att bygga produkter vilket möjliggör helt andra sätt att bygga sina slutprodukter på.

Kombinerat med HUB så har du också en rymdhiss som behöver utvecklas och byggas på. Första nivån är väldigt simpel då du endast behöver 50 stycken så kallade smart plates men det ökas upp i svårighetsgrad och antal. Alla resursnoder är också oändliga så man ta den tid man vill på sig.

Att förstå hur mycket man bygga i de olika maskinerna är lätt då allting styrs av produktion/minut. 30 järnmalm/minut blir till 30 järntackor/min som sedan blir till 20 järnplattor. Är ditt mål 60 järnplattor/minut behöver du alltså 90 järnmalm/minut. Man har fem olika nivåer av transportbälten, från 60/min upp till 780/min så det är maxgränsen. Slutprodukterna i spelet kräver ofta flera transportbälten i maxhastighet som levererar järn och kopparmalm för att endast producera enstaka produkter/min.

Min fabrik jag nog är mest stolt över.

Men att få till leverans av rätt produkter är inte det enda man behöver tänka på. Alla olika maskiner kräver såklart el för att fungera och överstiger du din kapacitet så går säkringen och allting på det nätverket stängs ner. Också naturlig utveckling av elproduktion, du börjar med att bränna pinnar och löv för ynka 30MW men slutar med kärnreaktorer som ger dig 2500MW. Däremellan finns det kolkraft och olika bränslereaktorer.

Insidan av en bränslefabrik

I början samlar du pinnar från marken och tar löv från buskar och slänger i en biomassbrännare som ger dig el, så i början av spelet måste du balansera att bygga fler constructors och samla in mer pinnar och löv. Ganska snabbt lär du dig att bryta ner pinnar och löv till biomassa som ger dig el under längre tid. Sen lyckas du bygga en motorsåg för att hugga ned träd och göra biomassan till en solid biomassa vilket ger dig el under längre tid. Början kan nog upplevas lite stressig då man måste ut och samla in resurser.

Men ganska så snart kommer du låsa upp kolkraft. Då kan du söka upp kol via din scanner. Kombinera kolen med vatten in i ett kolkraftverk och du får då ström utan att behöva göra något. Om du inte råkar bryta elen till dina kolgruvmaskiner som slutar leverera kol till generatorerna. Eller om du bygger för många maskiner som kräver el. Finns många sätt det gå fel på, och kan lova att det kommer det göra när du väl börjat spela. Felsökning är en stor del av spelupplevelsen.

Träskområdet i spelet. Här valde jag att lägga mitt kärnkraftverk. Till höger finns de tjugo stycken kärnreaktorer. Till vänster en aluminium- och batterifabrik

Hur är det att bygga fabriker då? Man kan göra det på många olika sätt. I början sätter man sina constructors och smältugnar på marken lite huller om buller. Men tidigt låser du upp betong så du kan bygga grundfundament. Finns absolut ingen fysik i byggandet så vill du göra svävande plattformar utan väggar och tak kan du det men vill du bygga en vacker byggnad kan du det, finns flera kosmetiska delar man låser upp. Men ärligt talat kommer det förmodligen se ut som en låda till att börja med. Finns inga rätt eller fel. Att bygga grundfundament, väggar och tak går fort, finns en funktion som gör att du kan bygga upp till tio delar på ett enda svep. Maskiner, transportbälten och elledningar går inte att göra på samma sätt. Går snabbt i början med enstaka maskiner med mer avancerade fabriker så kan antalet maskiner lätt överstiga hundratal olika då tar det tid. Men senaste uppdateringen finns det nu möjlighet att göra ritningar på en begränsad yta som sedan kan byggas med endast ett klick.

Stundtals är spelet riktigt snyggt, speciellt med de nya ljuseffekterna.

Spelet börjar lätt med att du kan bygga constructors, de tar in en produkt och producerar en produkt. Sen låser du upp assemblers som tar in två olika produkter. Sedan raffinaderier som tar in olika vätskor. Sedan mer avancerade maskiner som tar in upp till fyra produkter.

Världen är stor och resursnoder är väl utspritt. Funkar alldeles utmärkt att dra transportbälten över hela världen, de kräver ingen el och är relativt lätt att bygga. Men du har möjligheten att använda fordon för att transportera dina resurser. Till att börja med finns mindre lastbilsdrönare. Bygg en station, se till att de får bränsle och spela in vägen de ska köra, sedan fungerar allting av sig själv. Typ. Med självkörande fordon märker man av att det är early access, de kan helt plötsligt volta utan anledning men för det mesta så går det bra. De mindre lastbilarna kan bytas upp till stora dumprar som tar mer last.

Andra alternativet är tåg. Detta kan vara tidskrävande då det krävs att du bygger räls till det. Men när det väl är igång fungerar det bra. Se till att signalera korsningar korrekt så det inte blir några trafikstockningar. Hänt mig flera gånger, ett tåg som står still leder till att det helt plötsligt står tjugo tåg helt stilla. Bland annat mitt koltåg som leverar kol till min avancerade turbobränslefabrik som ger mig all min el. Helt plötsligt är all elen slut och tågen som går på el kan nu inte köra framåt. Kan manuellt flytta kol men mina maskiner kan inte skapa något bränsle till mina reaktorer så då behövs det byggas ett nytt kraftverk avskilt från huvudnätet för att sätta igång processen. Redundans är bra. Senaste uppdateringen lade till möjligheten att avskilja och prioritera de olika elnäten, det skapar lite mer jobb men kan rädda dig i slutändan.

Blir signalerna fel stannar tågen.

Djur finns i spelet, vissa fredliga och bara flyger runt medan andra vaktar sina revir och anfaller dig när du kommer nära.

Jag kan fortsätta hur länge som helst. Gillar du factory-buildingspel är Satisfactory något du absolut borde spela. Är du som jag och gillar ordning och reda är det lätt att bygga raka fina linjer och fabriker, men är oordnad kan du låta dina bälten gå kors och tvärs. Om du vill spela med någon går det okej, när fabrikerna blir större så funkar det sämre tyvärr. Förhoppningsvis kan de få ordning på multiplayer för kan vara helt fantastiskt. Spelet är fortfarande något år ifrån en riktig release men väl värt pengarna.