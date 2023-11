Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh

Sedan barnsben har jag gillat Tintin, serien och albumen var ett givet inslag i hemmet under min uppväxt och när jag sedan fick nys om att ett spel tillägnat ”Faraos Cigarrer” skulle släppas kunde jag helt enkelt inte bärga mig, det blev en förhandsbokning.

Det finns väldigt mycket att säga kring det här med förhandsbokningar, någonstans har jag lovat mig själv att inte falla för det i sådana här fall utan jag försöker hålla mig till spelserier som verkligen ”betyder” något för mig, men här blev jag helt klart fartblind. Bara tanken på att det ju faktiskt kunde vara ”bra” räckte någonstans för mig att släppa helt på mina principer och skicka in en bokning. Helt eget ansvar kan jag dock inte riktigt ta här känner jag, min annars (när det kommer till spel) väldigt ointresserade mamma blev riktigt nyfiken när jag berättade om det. Berättas här bör väl också att hon mer eller mindre marinerade mig och mina syskon i Tintin som barn, som jag tidigare nämnde så var det liksom alltid ett givet inslag under uppväxten. Hennes entusiasm och bara tanken på att se min kära mamma sitta och lira på ett PS5 var liksom för bra för att vara sant.

Sagt och gjort, spelet bokades och damp ner i brevlådan på releasedagen, ganska snart därefter så började det dock komma ut kanske inte särskilt förvånande, men ändå oroande nyheter kring spelet. Det visade sig nämligen att spelet mer eller mindre var helt ospelbart på PC och även de andra versionerna av spelet var annat än så att säga ”Top Notch”. När sedan också utvecklarna ”Pendulo Studios” gick ut och mer eller mindre avrådde spelarna från att spela spelet för tillfället så ökade ju inte direkt peppen hos undertecknad och tanken där och då var att helt enkelt låta spelet ligga ett tag.

Men som den svaga karaktär man är så fann jag mig där en kväll sittandes med fodralet i handen och skivan i konsolen och om vi nu ska röra oss mer mot spelet så kan jag väl bjuda på den lilla ”teasen” att det här sannerligen var en rejäl åktur med hyfsade toppar men också en hel del riktigt djupa dalar.

Spelet bygger som sagt på ”Faraos Cigarrer” och nu var det visserligen längesedan undertecknad såg serien eller läste serien men som jag minns det följer den nästan händelserna där till 100% vilket såklart blir ett plus i kanten för oss som har någon form av anknytning till Tintin. Någonstans här hittar vi också en av spelets riktiga styrkor, för första gången kan man vandra runt i de här barndomsminnena och undersöka saker och ting närmare, speciellt tydligt blir detta för mig när jag besöker faraons grav för första gången. De där mumierna med egyptologerna har borrat in sig i minnet sedan barnsben och att nu själv få vandra runt där och titta närmare på dem var en väldigt trevlig upplevelse.

Förutom just igenkänningsfaktorn och nostalgins (inte så) objektiva glasögon så ska spelet också få lite credd för sina pussel faktiskt. De är kanske inte nödvändigtvis svåra, men de är ofta ganska så varierade och förutom något enstaka så skapar de heller ingen överdriven frustration utan lägger sig på en lagom nivå som känns perfekt för ett spel som detta. Någonstans får man ändå ta i beaktning att det här måste klassas som någon form av ”familjeäventyr” och där tycker jag man verkligen lyckas. Det känns som att en hel familj kan få ut något av det här och hur många spel kan man säga det om?

Under spelets gång får vi också bekanta oss med karaktärer som detektiverna ”Dupont och Dupond”, professor ”Filemon Syklon”, Tintins ärkefiende i ”Roberto Rastapopoulos” samt givetvis spelets riktiga stjärna ”Milou” men mer om honom senare.

Tyvärr får jag dock konstatera att man inte lagt överdrivet med kärlek på karaktärsmodellerna, eller det är fel att säga så egentligen då de flesta är habila men det är ju inte utan att man undrar vad de har emot Tintin. Vår protagonist ser utan tvekan värst ut av alla karaktärer i hela spelet, jag gillar inte alls vad de gjort här och den som släppte igenom det här behöver verkligen boka in ett besök hos ”Specsavers” illa kvickt. Tintin har alltid haft lite av ett babyface, både i Hergés teckningar och i den animerade filmen från 2011, men här har man dragit det ytterligare ett steg. Tintin ser ut att vara runt sju år gammal i de flesta scenerna och det där lirar inte alls för mig. Lägg därtill att spelets ansiktsanimationer är rent ut sagt urusla större delen av spelet och vid flera tillfällen märker jag att man helt sonika struntat i att lägga in någon animation alls. Tintin pratar på som vanligt men har helt stängd mun, snacka om en så kallad ”blast from the past!” det där tror jag inte jag har sett i spel sedan tidigt 00-tal om ens det.

Annars tycker jag spelet ser ganska okej ut, visst finns det något att säga om att man valde den här artstylen där man lutar sig mer mot den animerade filmen än Hergés teckningar. Jag förstår det, men personligen hade jag gärna sett en lite mer ”tecknad” ton. Det ska dock som sagt sägas att Tintin verkligen sticker ut negativt, de andra ser faktiskt okej ut.

Miljöerna i sig är också välgjorda till större delar även om man stöter på en hel del osynliga väggar och liknande, det är ju inget open-world spel så förstår ju tanken men hade varit trevligt om man kunde utforska lite mer än vad man får.

Om vi ska röra oss lite mer mot själva berättelsen så flyter det på bra, allt bygger som sagt på albumet och spelets mellansekvenser är trevliga att titta på till stora delar. De är tyvärr inte riktigt lika trevliga att lyssna på dock, röstskådespeleriet är inget som kommer att vinna några priser och ljudmixen är rent urusel många gånger. Skrattretande dålig faktiskt, ljudet pendlar väldigt stundtals och återigen känns det här som en sådan där sak som man hade kunnat få ordning på om man valt att skjuta på släppet lite.

Valet av att göra ett spel på just ”Faraos Cigarrer” känns annars som ett bra val, många av de andra titlarna är väl minst sagt ”problematiska” idag och det här är väl bland de mest rumsrena med dagens mått mätt.

Något som dock inte alls är rumsrent är själva spelmekaniken i det här spelet, det är oerhört styltigt, trubbigt och ärligt talat i många fall rent uruselt. Förutom spelets pussel och problemlösande så innefattar nästan allt annat diverse quick-time event som pendlar mellan att vara oerhört generösa till att vara otroligt bestraffande, kanske inga större problem när man inte är satt under tidspress, men en riktig sörja får vi i de fall när Tintin blir jagad. Detta händer ett par gånger i spelet och innefattar då att man ska springa ifrån någon som jagar en samtidigt som man ska undvika diverse hinder, exempelvis hoppa mellan olika hustak och dyka under nedfallna träd osv. Varje gång man gör detta så bjuds vi på oerhört sega och styltiga animationer som flera gånger får mig att misslyckas med uppdraget, det har alltså inte att göra med något feltryck från undertecknads sida utan spelet är så uselt gjort att det ofta handlar om mer tur än skicklighet om du klarar dig vidare. Speciellt frustrerande var detta när man blir jagad genom en by där jag hankade mig fram från sparpunkt till sparpunkt, inte kul någonstans och ytterligare ett exempel på att spelet skulle behövt lite mer tid i ugnen.

Vi bjuds också på några sekvenser där Tintin befinner sig i diverse fordon, eller ja. Vi har tre sekvenser där två innefattar bilar som är helt okej och sen har vi då flygplanet. Det sistnämnda är ytterligare en sådan där del som hade mått oerhört mycket bättre av lite mer tid. Nu handlar det bara om ren ”trial and error” och det är inte kul någonstans.

Spelets känns annars väldigt mycket ”Telltale” och när det funkar så är det som sagt habilt men jag skulle nästan gå så långt som att säga att spelet nästan är ospelbart. Jag stötte på en bugg där spelet stängdes ner helt vid en mellansekvens och enda sättet att lösa det var att spela igenom hela ”banan” på nytt. Inte särskilt kul 2023 direkt, lägg därtill också fullt av glitchar, karaktärer som ”flyter” fram över golven, svävande lampor eller en sådan sak som att man inte kan få en enda trophy just nu när man spelar igenom spelet eller att collectibles helt sonika bara försvinner.

Nu har jag varit riktigt negativ här och det ska jag också vara för spelet i det skick som det är i just nu är ingen höjdare på något sätt alls. Förutom en sak och det gäller Tintins trogna följeslagare Milou! För det första är han den karaktär i hela spelet som har mest utstrålning, liv och ser riktigt fin ut, här lyckades man verkligen fånga det som gör Milou så speciell, men det stannar inte där. Mig veterligen är det här det första spelet som man får spela i förstahunds(?) perspektiv och det görs riktigt bra! De delar man får spela som Milou tycker jag fungerar utmärkt och det känns faktiskt som något nytt. Oftast handlar det tyvärr bara om lite mindre delar, men de delarna är som sagt riktigt bra. Lägg därtill också den helt bedårande ”vyn” med nosen och allt. Briljant!

Så vad sätter man egentligen för betyg på något sådant här? Well, fixar utvecklarna till spelets alla problem (tillåt mig tveka dock, det krävs ett hästjobb här) så kan man nog vara och nosa på en svag trea i alla fall. Det är habilt, inget som det slår gnistor kring men gillar man Tintin och har någon form av anknytning till serien i sig så hittar man ändå lite trevligheter här. Fullpris råder jag dock ingen att betala, men på en rea kanske det kan vara något?

Jag gillar genuint det man försöker göra, men saken är ju bara den att det är så taffligt gjort att det lite faller platt plus att man som köpare återigen känner en sådan oerhörd trötthet och besvikelse över det här med att släppa halvfärdiga spel.