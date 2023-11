Take two chefen tycker spel ska kosta per timme speltid

Verkat tycka längre spel ska kosta mer helt enkelt. https://exputer.com/news/industry/gta-6-publisher-games-price... Blir nog ett dyrt gta vi om han får bestämma !

Skrivet av Nimafor: Verkat tycka längre spel ska kosta mer helt enkelt. https://exputer.com/news/industry/gta-6-publisher-games-price... Blir nog ett dyrt gta vi om han får bestämma

Hela citatet: "In terms of pricing for any entertainment property, basically the algorithm is the value of the expected entertainment usage, which is to say that the per-hour value times the number of expected hours plus the terminal value that's perceived by the customer in ownership if the title is actually owned, not, say, rented or subscribed to. And you'll see that that bears out in every kind of entertainment vehicle. By that standard, our frontline prices are still very, very low because we offer many hours of engagement."

Ja precis, han tycker att spel är för billiga då vi får för mycket valuta för pengarna kontra andra former av underhållning. Självklart menade jag inte att han säger att spel ska börja kosta per timme. Kanske dåligt formulerat. Därför jag självklart länkade källan så att folk kan läsa själva.

Skrivet av Nimafor: Ja precis, han tycker att spel är för billiga då vi får för mycket valuta för pengarna kontra andra former av underhållning. Självklart menade jag inte att han säger att spel ska börja kosta per timme. Kanske dåligt formulerat. Därför jag självklart länkade källan så att folk kan läsa själva.

Jag vill själv inte att spel ska bli dyrare, men han har ju en poäng. Många här på FZ tänker egentligen i samma banor som honom när de säger att "Att betala fullpris för något som är 8 timmar långt är inte värt". Bland annat tycker många att Open world-spel likt Witcher 3 är värd pengarna just för att man får ut många timmar per krona av det.

Skrivet av Nimafor: Verkat tycka längre spel ska kosta mer helt enkelt. https://exputer.com/news/industry/gta-6-publisher-games-price... Blir nog ett dyrt gta vi om han får bestämma

Han bestämmer så om han verkligen tycker det skulle det bli så. Men nu verkar han inte ha sagt det om man läser hela citatet.

Permalänk Derivat Medlem Medlem sedan: maj 2022 Offline Skrivet av uberpwnage2.0: Jag vill själv inte att spel ska bli dyrare, men han har ju en poäng. Många här på FZ tänker egentligen i samma banor som honom när de säger att "Att betala fullpris för något som är 8 timmar långt är inte värt". Bland annat tycker många att Open world-spel likt Witcher 3 är värd pengarna just för att man får ut många timmar per krona av det. Gå till inlägget Tänker du samma sak med dina kläder? Jag har haft ett par jeans i åratal som kostade 800 kr som jag använder ofta. Det är ett dåligt argument och ska inte uppmuntras. Speciellt inte när man gör sinnessjuka summor i vinst.

Folk har helt tappat det här med ekonomin, prissättning och företagande. Företag fundamentala betydelse i ett samhälle är att serva medborgare med tjänster och produkter. Inte att gå med så mycket vinst som möjligt som folk tjatar om. Det är massvis av företag som har den möjligheten, men höjer inte priserna bara för att gå med ännu mer vinst. Finns till och med ideella föreningar, kooperativa föreningar eller ekonomiska föreningar. Från början hade vi byteshandel där vi faktiskt generellt var mer generösa med vår granne och gav mer än vi tog. Det var ingen granne som drog upp priset till oändlighet bara för att han kunde. ! Anmäl Redigera Citera

Det känns som att folk och media springer iväg med det där citatet och drar slutsatser som inte nödvändigtvis har någon bäring. Halva branschen kör ju med den där vinkeln, GTA-chefen tycker att spel ska kosta per timme, vilket låter juicy och klickvänligt, men då lägger man ord i munnen på honom. Han resonerar ju mest kring att priset på "entertainment property" är en kombination av hur många timmars värde man som konsument får ut av en produkt i relation till vad man betalar. För en konsert som kostar 700 spänn får du ut två timmars värde. I filmväg kanske du får tre, fyra filmer á två timmar för samma prislapp. För ett fullprisspel som GTA V, då får du ut kanske 200-300 timmar istället. Hans poäng, som jag tolkar det, är att enligt detta sätt att räkna, så är (somliga) spel väldigt, väldigt billiga - och där har han väl en poäng. Det är mycket för pengarna, helt enkelt. Resten av hans citat handlar mest om att prissättningen av spel är svår att rucka på, att spelbranschen ändå vill leverera mer värde än vad konsumenten upplever sig betala för och att branschen faktiskt lyckas med det också, i hans ögon. Sen börjar folk läsa saker mellan raderna. Mycket så klart eftersom media också gör det. Om jag säger att gillar ett hockeylag, har jag då sagt att jag inte gillar dess rival? Det är något slags halvlogisk slutledning som inte riktigt håller vatten.

Ja då hade cod mw3 varit i princip gratis, helt rätt!

(Ja jag är bitter)

(Ja jag är bitter) ! Anmäl Redigera Citera

Det var bättre förr.

Detta kan ju bli relevant när det släpper FÄRDIGA spel? Borde annars ta halvpris för ett halvt fungerade spel som de är i det flesta fallen numera?

Permalänk uberpwnage2.0 Moderator | Testpilot Medlem sedan: aug 2009 Offline Skrivet av Derivat: Tänker du samma sak med dina kläder? Jag har haft ett par jeans i åratal som kostade 800 kr som jag använder ofta. Det är ett dåligt argument och ska inte uppmuntras. Speciellt inte när man gör sinnessjuka summor i vinst.

Folk har helt tappat det här med ekonomin, prissättning och företagande. Företag fundamentala betydelse i ett samhälle är att serva medborgare med tjänster och produkter. Inte att gå med så mycket vinst som möjligt som folk tjatar om. Det är massvis av företag som har den möjligheten, men höjer inte priserna bara för att gå med ännu mer vinst. Finns till och med ideella föreningar, kooperativa föreningar eller ekonomiska föreningar. Från början hade vi byteshandel där vi faktiskt generellt var mer generösa med vår granne och gav mer än vi tog. Det var ingen granne som drog upp priset till oändlighet bara för att han kunde. Gå till inlägget Menade att han har en poäng i och med att många tänker som honom signatur Testpilot & Twitter

Skrivet av uberpwnage2.0: Menade att han har en poäng i och med att många tänker som honom

Tänkte väl!

Skrivet av FarbrorBarbr0: Det känns som att folk och media springer iväg med det där citatet och drar slutsatser som inte nödvändigtvis har någon bäring. Halva branschen kör ju med den där vinkeln, GTA-chefen tycker att spel ska kosta per timme, vilket låter juicy och klickvänligt, men då lägger man ord i munnen på honom. Han resonerar ju mest kring att priset på "entertainment property" är en kombination av hur många timmars värde man som konsument får ut av en produkt i relation till vad man betalar. För en konsert som kostar 700 spänn får du ut två timmars värde. I filmväg kanske du får tre, fyra filmer á två timmar för samma prislapp. För ett fullprisspel som GTA V, då får du ut kanske 200-300 timmar istället. Hans poäng, som jag tolkar det, är att enligt detta sätt att räkna, så är (somliga) spel väldigt, väldigt billiga - och där har han väl en poäng. Det är mycket för pengarna, helt enkelt. Resten av hans citat handlar mest om att prissättningen av spel är svår att rucka på, att spelbranschen ändå vill leverera mer värde än vad konsumenten upplever sig betala för och att branschen faktiskt lyckas med det också, i hans ögon. Sen börjar folk läsa saker mellan raderna. Mycket så klart eftersom media också gör det. Om jag säger att gillar ett hockeylag, har jag då sagt att jag inte gillar dess rival? Det är något slags halvlogisk slutledning som inte riktigt håller vatten.

Jag håller helt med dig där, läste mest vad sidan skrivit men efter att jag läst mer utförligt av vad han faktiskt sa så var både dom och jag lite för snabba i vändningarna vilket iaf jag ber om ursäkt för

Mja, valuta för varje värdefull speltimme kanske. Jag hade ju betalat mer för ett 20-timmars spel som Super Mario Brow Wonder, än för valfritt Assassins Creed spel som är fyra gånger så "långt", men som till 90% går ut på att jaga ikoner på en karta. Och hur skulle det se ut om samma princip tillämpades på film? "Nä, vi skiter i att klippa ner filmen". Filmer idag är på tok för långa, med typ 2:45 speltid som standard.

Om det vore fallet skulle vi GARANTERAT se företag utnyttja detta genom att göra laddningstider liiiite längre, animationer liiiite långsammare, dialogerna liiite mer fyllda med småprat, restiden mellan uppdrag liiiite längre, och så vidare...

Skrivet av Nimafor: Ja precis, han tycker att spel är för billiga då vi får för mycket valuta för pengarna kontra andra former av underhållning. Självklart menade jag inte att han säger att spel ska börja kosta per timme. Kanske dåligt formulerat. Därför jag självklart länkade källan så att folk kan läsa själva.

Han har ju rätt i att spel är billiga kontra andra former av underhållning. Stora konserter kostar 950kr idag och små 350kr. Jämför de 2 timmarna med ett AAA-spel på 30-100h. Eller en hyrfilm, bio, snart 200kr. Kolla på sport i de större ligorna kostar skjortan också. PPV kampsport 500kr för 3min om man har otur. Ja man kan jämföra hur mycket som helst.

Som jag ofta jämför med. Man kan gå ut och äta och dricka några öl för 800kr utan att ens tveka🤷🏼‍♂️ Sen att allt är dyrt idag är ju en annan sak. 250g sparris 70kr👌🏼

Som jag ofta jämför med. Man kan gå ut och äta och dricka några öl för 800kr utan att ens tveka🤷🏼‍♂️ Sen att allt är dyrt idag är ju en annan sak. 250g sparris 70kr👌🏼 ! Anmäl Redigera Citera

Skrivet av Nimafor: Ja precis, han tycker att spel är för billiga då vi får för mycket valuta för pengarna kontra andra former av underhållning. Självklart menade jag inte att han säger att spel ska börja kosta per timme. Kanske dåligt formulerat. Därför jag självklart länkade källan så att folk kan läsa själva.

Ahh, klassisk click bait! OT: Jag håller med honom till 100%, spel är generellt en extremt billig form av nöje jämfört med mycket annat. Speciellt stora öppna spel liknande GTA som ofta ger måååååånga timmars nöje blir galet billigt per timme. Många spel hade jag kunnat betala MYCKET mer än idag för, men andra spel vill jag vänta in reabacken. Jag brukar resonera precis som honom, pris kontra hur stort och långt nöje jag får av det och sedan avgöra om det är värt eller inte.

Vissa spel är helt klart värt sitt fullpris och andra inte, tiden det tar att spela igenom ett spel är sekundärt, kvalité är det som betyder något. Och det går inte att sätta pris på eftersom det är individuellt hur kvalité i spel mäts. Toppkvalité för mig är tex Stardew Valley och absolut inte Call of Duty, jämför deras budget...

Han har ju helt rätt. Få saker är så billigt som spel sett till krona per timme.

Skrivet av Nimafor: Ja precis, han tycker att spel är för billiga då vi får för mycket valuta för pengarna kontra andra former av underhållning. Självklart menade jag inte att han säger att spel ska börja kosta per timme. Kanske dåligt formulerat. Därför jag självklart länkade källan så att folk kan läsa själva.

Varför gör du en tråd som heter " Take two chefen tycker spel ska kosta per timme speltid" om du inte menade att han säger det?

Hade de stora företagen haft lika mycket kärlek för sina spel och kunder som de har för pengar, så hade vi nog inte ens diskuterat en prishöjning.