PS4 fyller 10 - dina minnen!

Min original PS4 ligger fortfarande i tv bänken. Den har gått många hundra timmar med Last Of Us, Uncharted, Bloodborne, God Of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Infamous och så vidare. Köpte den helt oplanerat samma dag den släpptes när jag stannade på lokala MediaMarkt för att köpa en kaffebryggare och kapslar. Hade aldrig ägt en Playstation konsol innan och var sugen på exklusiva titlarna. Tog ett tag att vänja sig vid handkontroll men hade mycket kul under åren med alla spel. Uncharted och Last Of Us är ju utan tvekan två av dom bästa spelserierna jag kört.

Runt slutet av 2019 så skruvade jag upp konsolen och drog ut stora mängder katthår, blåste ur enorma mängder damm, rengjorde fläkten och satte i en fräsch klick thermal paste samtidigt som jag bytte ut hårddisken mot en SSD. Gick från att låta som en döende skördetröska till nästan knäpptyst och blev mycket snabbare i både menyer och laddningstider. Nu lever den mest som Blu-ray/CD spelare men drar igång spelen då och då när suget kommer eller när man har yngre familjemedlemmar över.