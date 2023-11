Vilka spel ser ni fram emot 2024? Artikel på g!

Som vanligt kommer FZ på nyårsdagen köra en jätteartikel med de 50 spel vi ser mest fram emot under det nya året. 2024, i det här fallet. Och jag behöver er hjälp, FZ:s hive mind! Visserligen har jag redan en lista som börjar närmar sig 100 (darlings kommer dödas – same procedure as every year, James) men historien har lärt mig att det är vansinnigt lätt att råka missa både potentiella pärlor och självklarheter. Därför ser jag gärna att ni öser på med spel som ska eller kanske ska släppas 2024. Litet som (GTA 6)-stort.

Men är det litet eller okänt...? Motivera gärna!

Med det sagt: hit me with your best games.