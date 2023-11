Jag har noll intresse av Starfield – går jag miste om nåt?

Jag älskar Elder Scrolls-serien och borde vara intresserad av Starfield eftersom det ändå är Bethesda, men allt jag sett av spelet så verkar det ganska... mediokert? Planlöst? Anonymt och sterilt? Nog för att jag föredrar fantasy före sci-fi alla dar i veckan, men finns det någonting i Starfield som jag missat som gör att en Elder Scrolls-älskare ändå borde spela det? Vilka likheter/olikheter mot t ex Skyrim finns det, är spelen jämförbara eller helt olika? Finns det bra moddar som i Skyrim?

Bör jag fortsätta vara murder hobo i Skyrim i väntan på Elder Scrolls 6, eller borde jag ge Starfield en chans? Help me FZ, you're my only hope