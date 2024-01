Xbox Game Pass - Januari 2024 - Part 1

Då var det dags för årets första tillskott till Xbox Game Pass! Redan igår dök steampunkäventyret Close to the sun upp och skvallrade om att det var dags för Game Pass att röra på sig igen efter julskinkan. Redan imorgon är det dags igen när det hårdkokta fps'et Hell Let Loose dimper ner på tjänsten. Därefter rullar det på med Assassin's Creed: Valhalla, det udda äventyret Figment, omgjort zombiemys med Resident Evil 2, psykologisk thriller med Those Who Remain och så återvänder We Happy Few till tjänsten. Dessutom så ansluter Super Mega Baseball 4 till EA Play.

Förra månadens spel: Xbox Game Pass - December 2023

Nya titlar:

Close to the Sun (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Hell Let Loose (4 jan, Series X|S+PC+cloud)

Assassin's Creed: Valhalla (9 jan, konsol+PC+cloud)

Figment (9 jan, konsol+PC+cloud)

Super Mega Baseball 4 (11 jan, konsol+PC+cloud)

We Happy Few (11 jan, konsol+PC+cloud)

Resident Evil 2 (16 jan, konsol+PC+cloud)

Those Who Remain (16 jan, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 5 jan: GTA V. Den 15 jan: Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden, Persona 3 Portable.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips