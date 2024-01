När du startar upp eller laddar ditt spel får alltid läsa denna textrad - "This is how you died" Frågan är inte om du kommer att dö, frågan är när du kommer att dö.

Project Zomboid har varit under utveckling och i early-access sedan 2013, en mindre evighet och många undrar om det någonsin kommer släppas. Utvecklarna The Indie Stone släpper regelbundna uppdateringar angående nästa stora uppdatering som bland annat kommer innehålla ett djupare crafting system och djur. Av bilderna vi sett kommer man kunna jaga rådjur, stöta på råttor i städerna samt leva livet som bonde och föda upp kor, grisar och höns. Men det är framtiden av spelet, hur är det nu då?

Project Zomboid må se simpelt ut, som Fredrik skrev ”The Sims 1-aktig grafik”, men bakom den enkla grafiken hittar du ett spel med fantastiska möjligheter att skapa sitt eget äventyr. Ska du smyga dig runt kvarteren och undvika de stora horderna med zombies och endast samla det du behöver för att överleva? Eller ska du hitta en bondgård utanför någon av de städerna i spelet och odla grödor och fånga djur med hjälp av fällor i skogen? Kanske väljer du att plundra vapenförrådet i en polisstation och sedan härja fritt. Egentligen spelar det väl ingen roll, du kommer ändå väl ändå att dö?

En bra början, ryggsäck och baseboll-trä, det kommer man långt med.

Spelet utspelar sig i Kentucky i början på 90-talet, en mystisk infektion - The Knox Infection som ger konstiga symptom och sprids snabbt i länet, militären kallas in och det tar inte lång tid innan samhället fallerar och det är upp till dig att överleva.

När du startar spelet har du fyra huvudsakliga lägen att välja – Apocalypse, Survivor och Builder och Custom Sandbox som vi kommer tillbaka till senare. Går nästan att översätta till skalan Hard-Easy. Första gången skulle jag nog rekommendera survivor, ens karaktär blir lite starkare och man kanske klarar sig lite längre.

Rural country

Efter detta får man välja startposition, någon av de fyra mindre städerna i Knox County, Muldraugh, Rosewood, West Point och Rosewood. Sedan ska du skapa din karaktär, du väljer ett yrke och sedan har du färdighetspoäng som du kan använda till att köpa fler färdigheter. Här kan du välja ett ge dig själv nackdelar för att få fler poäng och köpa fler färdigheter. Det är ett enkelt men ett välfungerande system, finns flera sätt att göra sin karaktär lite unik. Exempelvis kan du välja att göra din karaktär döv, som dels tar bort att ljud ifrån spelet men som också gör att du har svårare att ha koll på omgivningen. Ju större negativ påverkan desto fler poäng får du att handla för. Efter det får du skapa din karaktär och välja kläder.

Skulle bara kolla om det fanns något intressant i byggnaderna, fick lite sällskap

Finns inget dåligt väder bara dåliga kläder

Kläderna är ett utmärkt sätt att visa faktiskt hur djupa spelmekaniker det här spelet har. Först tänker man att kläder bara är kosmetiskt men vissa kläder ger mer skydd mot bett och rivningar. En jeansskjorta är bättre än en löparjacka men hittar du en skinnjacka är det ännu bättre. Lyckas du hitta ett kroppsskydd från en fallen soldat eller polis gör det ännu mer nytta. Lär du dig att sy kan du sy på extra skydd på dina kläder också. Sen kanske du har turen att hitta en skyddsmask och hjälm också, ger ännu mer skydd. Enkelt, bara ta på så mycket kläder du hittar och det är bättre eller?

Nejdå, spelet räknar ut din kroppstemperatur också. Om du spelar under de heta sommarmånaderna och har alla dessa kläder på dig så kommer du snabbt bli för varm och börja att svettas vilket påverkar din karaktär negativt, du blir långsammare och får sämre kraft i slagen.

Likaså på vintern kanske du råkar ut för en snöstorm och du har inte tillräckligt varma kläder, då är det bara att kura ihop sig inomhus, gärna framför en brasa. Stormen kommer säkert blåsa över till morgondagen, då kan du bege dig ut igen.

Spelet utspelar sig i USA så mängden vapen här är rätt så verklighetstroget?

Men nu har du skapat din karaktär och det är dags att överleva. Beroende på vilket yrke du har valt så startar du i olika byggnader. En polis startar förmodligen på den lokala polisstationen men vissa yrken startar i något hus någonstans i staden. Du startar alltid i ett tomt hus, det första du borde göra är att huka dig och börja stänga gardinerna så inte grannarna ser dig och väljer att besöka dig. Detta kan snabbt leda till att du också blir en zombie första minuterna.

Viktigast är att kunna försvara dig, så dags att börja leta efter vapen. Har du tur hittar du ett basebollträ, en kofot eller kanske rentav av kniv. I värsta fall får du nöja dig med en stekpanna eller en brödkavel. Finns mängder med vapen men nästan alla är baserade på vad man skulle kunna hitta i ett hus i Kentucky på 90-talet. Det är hammare, släggor, yxor, knivar och gitarrer. Vissa är tvåhandsvapen andra räcker en hand, då kan du hålla en ficklampa i andra handen också.

Ta fajten eller fly därifrån?

Till slut måste du lämna hemmets trygga vrå och bege dig vidare. Då kommer du stöta på zombies. Här kommer stridssystemet in, beroende på vapen och hur stark din karaktär är skadar du olika mycket, faller de ner av dina slag kan du enkelt avancera och ställa dig på zombien, då kan den inte resa sig och du kan slåss mot nästa. När det hotet är avvärjt kan du enkelt stampa ner den. En och en är de relativt enkla att besegra men zombies är uppenbarligen flockdjur, att stöta på en flock med dussin zombies är inte ovanligt.

Då kan det vara bättre att fly än att illa fäkta. Zombies reagerar på ljud och de ser, när de väl har sett dig hasar de fram mot din senaste position. Då kan du enkelt lura in dem i ett hus och fly ut genom ett fönster på baksidan för att sen smyga därifrån. Så länge du lever har du vunnit striden.

När du smyger runt i kvarteren stöter du säkert på en polisblockad där de gamla ägarna fortfarande hänger runt. I bakluckan hittar du ett hagelgevär och några askar med ammunition. Nu borde det bli enkelt tänker du och fyrar av ett par skott mot en mindre hord. Men din karaktär är ovan och missar de flesta utav skotten, du laddar om och fortsätter skjuta. Men från alla håll och kanter bara väller det fram horder av zombies, du har lyckats locka dem till dig från alla närliggande kvarter. Du springer snabbt därifrån.

Basala behov, mat, värme och kärlek... En brasa kanske duger?

Spelet är sen helt öppet för dig att tackla på det sätt du vill. Du kommer dock alltid att behöva äta och dricka. Vatten finns i kranarna och mat finns i kylen, bara att plundra allt du kan. Till slut blir maten dålig i husens kylar och då kanske du måste söka upp en affär eller få mat på annat sätt. När du söker igenom husen kommer du förmodligen hitta en stadskarta, där kan du enkelt se vart det finns mataffärer eller bensinmackar. Eller kanske en läkarmottagning, där finns det nog medicin.

Skadar du dig är det bäst att hitta någon form av desinficeringssprit och bandage för att tvätta och skydda såret. Hittar du inget bandage behöver du riva sönder dina kläder för att få trasor att bandagera sig med. Som tur är så kan man koka trasorna för att desinficera på det sättet.

Har du haft tur kanske du hittat en bil med nycklarna i som bara saknar bensin. Leta då upp en bensinmack och helst en bensindunk och fyll med bensin och ta dig tillbaka. Då har du en bil med utrymme i bakluckan att förvara det du samlat. Är ett däck trasigt så hitta en liknande bil och sno deras däck. Men då måste du hitta en domkraft och verktyg för att lossa däcket.

Fordon för alla tillfällen.

Till slut tar elen slut, vattnet i kranarna är tomma och maten i affären är dålig. Dags att tänka på att överleva på riktigt. Du har lärt dig snickeri genom att titta på utbildningstv som går första dagarna innan allt släcks ner och du bygger en regntunna som samlar in regnvattnet. Innan du kan dricka det måste det kokas, men du har ingen el? Antingen bygger du en brasa och kokar däröver eller så har du lyckats hitta en generator som du kopplar in i ditt hus och ger dig ström. Men den behöver bensin, och du har slangat bensin ur alla bilar i närområdet, då behöver du antingen hitta en till generator eller flytta din till bensinstationen så du kan fylla på mer. Har du plundrat hela staden kanske du kan ta dig vidare till nästa. Eller kanske du rentav följer motorvägen mot den stora staden Louisville, i början på epidemin hörde du på radion att militären satte upp karantäncenter och blockader. Radion har dock varit tyst senaste månaden, trots att du bytt batterier.

Döden behöver inte betyda slutet.

Spelet kanske känns överväldigande med alla olika mekaniker men det är upp till dig att tackla problemen. Säg att du är nöjd med din bas, du har lyckats odla mat och fyllt på förråden med vapen och ammunition men under din senaste expedition in i staden blir du övermodig och inträngd i ett hörn. När din karaktär skriker sina dödsrop och faller ned död och du blir besviken över att allt du samlat på dig är förlorat så kommer din karaktär resa på sig igen, han är nu en av dem. Och han bär på all utrustning. Här kan du välja att starta upp med en ny karaktär i samma värld, hitta din gamla karaktär och slå ihjäl denna zombie som en gång var du och ta tillbaka all utrustning. Du behöver öva upp dina färdigheter igen men utrustning har du i alla fall.

Skapa efter dina regler

Man kan välja att starta en custom sandbox, här är det du som väljer hur spelet ska vara. Finns ungefär 100-talet olika parametrar man kan välja, öka eller minska mängden med zombies, ska det öka mer ju fler dagar som går. Hur mycket mat och ammunition ska det finnas, ska elen och vattnet vara för evigt eller ska det vara slut när du börjar? Ska zombies kunna öppna dörrar, ska de vara starkare eller svagare? Ska de hasa sig fram eller vill du få en 28 Dagar senare upplevelse med zombies som springer? Ska de sprida smittan oavsett hur de skadar dig, eller bara betten? Eller ska du inte kunna bli infekterad överhuvudtaget? Är man ny spelare ska man akta sig att kanske ändra för mycket, det är lätt att ändra spelet och så inser man att det inte är kul. Men vill man att vartenda hus ska vara fullt med ammunition och vapen så gör så då. Du väljer din upplevelse.

Multiplayer och moddar, det som till stor del håller spelet levande.

Det här är inget du behöver göra själv heller. Det finns ett fullt fungerande multiplayer, det är lätt att bjuda in några nära vänner och göra den här resan tillsammans. Ni kan också välja att starta en server så är det lätt att bara logga in för en förrådsrunda. Eller så väljer ni att samla ihop en mängd med vapen och ammunition och rensa fängelset, eller kanske besöka ett varuhus?

Tröttnar man på samma gamla städer och fordon är det bara ta en titt på moddarna, det finns tusentals bra moddar och det utvecklas för fullt fortfarande. Finns enkla som lägger till en ’93 Ford Mustang som kan modifieras med förstärkta fönster och en kofångare med spikar eller större som lägger till stora städer med omgivande landsbygd. Letar man runt kan man säkert hitta en mod så att man kan starta naken på en strand!

Nu när jag skrivit recensionen så inser jag lätt vilket betyg det ska få. Det är ett toppenspel, kanske svårt att komma in i på grund av utseende men har man överseende för det och hittar det charmiga så har man många bra timmar framför sig. För mig är detta en 5a!