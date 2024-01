Få intressanta spel 2024

Håller tummarna för att Blade Runner 2033: Labyrinth blir bra. Skaparna av bl.a. Stray.

Har typ tröttnat på spel som nästan enbart går ut på att banka fiender så försöker hitta narrativ-drivna spel med bra inlevelse och stämning.

Little Nightmares 3 kan nog bli grymt. Denna typ av spel funkar för mig när man sugs in i stämningen i spelet och det har roliga pussel. Ettan håller jag väldigt högt, tvåan var helt ok men inte like bra.