Zelda 2: Enhanced Edition (PC): Ett av årets bästa spel?

Kan rekommendera om en megauppgradering av Zelda 2 till NES som ett fan gjort från grunden i Game Maker.

Jag älskar Zelda 2 men det här gjorde allting bättre än originalet.

Det finns massor med nya hemligheter, nya föremål, sparningsmöjligheter i byar, fler extraliv, nya områden och om du dör Game Over i en borg så börjar du faktiskt vid borgens ingång istället för vid Zeldas palats i början av spelet.

Ärligt talat årets stora överraskning och rekommenderas varmt att ladda ner och testa om du ens är någorlunda intresserad av Zelda 2.

Här är några av grejerna som är tillagt i spelet:

Saving System: Most towns have an NPC that will save your game

A dungeon map showing you the rooms you've visited so far

An overworld map that shows your immediate vicinity in the overworld and the name of the area

Extra Life Dolls are permanent. When loading a save file or continuing after a game over, your lives are 3 + (number of dolls acquired)

You retain 25% of your XP when continuing after a game over

Saving in a town will retain ALL of your XP

HUD displays an icon of the stat that's next in line to level up

Background flashing is off by default and instead is solid red. This can be toggled in the options menu

Continuing a game from a game over starts you at the dungeon's entrance if you died in a dungeon

Continuing a game from file select starts you at the town you saved at

The spell chosen for casting shows in the HUD

Your current MP shows as a number at the top of the spell menu

Unaffordable spells have different color

Active spells have a different color, though they can still be cast. (the diff color can be toggled in the options menu)

Wisemen refill your MP

Low HP beeping less frequent after 8th beep

You only have to talk to Riverman once to activate Saria bridge

Key count shows in HUD

Faster dialogue speed