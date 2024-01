Öde ö: 5 album

Fy vad svårt, får ju rata massor med favvosar. Om ett tag när jag fått känna efter mera så kanske jag skulle plocka fem andra, men just nu på rak arm så säger jag:

Scanner - Ball of the Damned

Iron Maiden - Fear of the Dark

Judas Priest - Screaming for Vengeance

Gary Moore - Out in the Fields - The Very best of ( lite fegt val eftersom det är ett samlingsalbum )

Blind Guardian - Imaginations From the Other Side