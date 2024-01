Varför tycker Google det är okej att ljuga?

Jag börjar tröttna mer och mer att vara ute på internet. För väldigt ofta stöter jag på reklam, reklam där man uppger sig för att vara någon annan och där man ljuger om kända personligheter.

Varför?

Ja, det handlar om företag som försöker få folk att investera i kryptovalutor för att bli ”rika”.

Dessa företag låtsas att de är exempelvis Aftonbladet, SVT nyheter, Dagens Nyheter med mera, men trycker man på länken så kommer man till någon helt annan sida. Sen skriver de att kända personer har åkt fast av polisen för att de tipsat om hur man kan bli rik och tjäna mycket pengar.

(Mycket kan jag säga om Sverige men vi är ingen diktatur)

Jag tycker att det är fel att låtsas att man är någon annan till att börja med men tycker det är ännu mer fel att ljuga om andra människor för att göra reklam för sina ”produkter”.

Eftersom detta ofta kommer fram som sponsrad reklam på Youtube så har jag valt att anmäla det som förtal mot dessa personer.

Men det enda jag får till svars från Google som äger Youtube är:

”We decided not to take this ad down. We found that the ad doesn’t go against Google’s policies, which prohibit certain content and practices that we believe to be harmful to users and the overall online ecosystem.”

Så det är alltså okej för Google att låsas att man är kända tidningar och ljuga om kända personligheter?

Själv tycker jag inte alls att detta är okej.