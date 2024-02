Hetaste spelsläppen i februari -24

Ny månad, nya spelsläpp, och februari ser på förväg ut att bli betydligt hetare än januari. Förra månaden blev det i slutänden Like a Dragon: Infinite Wealth som röstades fram som det hetaste släppet, med 38 % av rösterna. Därefter kom Prince of Persia: The Lost Crown på 21 % och Enshrouded (early access) och Palworld (early access) på delad tredjeplats.

Under februari har vi några några riktiga tungviktare, som Final Fantasy VII Rebirth och Helldivers II. Det finns även några AAA-titlar som spelarna är lite mer skeptiska till, som Ubisofts Skull and Bones och Suicide Squad: Kill the Justice League.

Bortom AAA-ramarna finns det även en hel del annat att se fram emot under månaden, och personligen är jag mest sugen på Pacific Drive.

Läs mer om plattformar och exakta släppdatum i Releaselistan, och som vanligt är det bara att hojta om ett spel ni vill rösta på saknas, så lägger jag till det.