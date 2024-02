Krav på SP när servrar går ner

Var nyligen en krönika från FZ där man undrar hur länge är spelskapare skyldiga att hålla spel vid liv?

Svaren var blandade, x antal år, tills det inte är populärt längre, så länge utvecklarna vill osv...

Svaret borde vara alltid!

Självklart förstår jag att ett spel inte kan liras för all framtid, men det ska kunnas spelas så länge som det någonsin går. Bäst-före-datum borde verkligen inte existera i en digital spelvärld som ett gammalt mjölkpaket.

Så idag hyr vi egentligen spel som vi köpt. Våra favoritspel som vi spelar mer timmar än det är förnuftigt kan vara borta i morgon. Och tid är pengar. Tänk bara tanken när Blizzard stänger ner WOW-servrarna. Vilken är din känsla och förlust då?

Idag finns det i princip inga lagar som behandlar hur länge ett spel ska var spelbart vilket är tragiskt och påvisar okunnigheten inom de styrande organen. Det utnyttjas såklart av de stora företagen som tänjer gränserna dagligen.

Så när kommer vändningen? Som det ser ut just nu, aldrig. Det värsta är att gejmers på något konstigt vis har accepterat att "det är så det är" och storföretagen jublar.

Tar ett exempel som berör mig. Är en "gammal" gejmer som var med tidigt. (Hoppar över min resa fån ZX-Spectrum till PC).

Diablo 2. Jag tror jag har spelat det spelet om inte årligen i alla fall vart annat år sen det släpptes. Nostalgi blandat med något nytt som vi aldrig sett förr och som dom gjorde väldigt bra! Och jag kan spela det än idag 24 år senare... och förhoppningsvis flera år därtill.

Om det hade skapats det senaste decenniet hade jag aldrig fått uppleva det igen.

Eller så vi kan ta en enkel sak som berör alla, ditt bredband går ner, hur många spel kan du spela då?

Så vad vill jag egentligen säga;

Alla spel, framförallt SP-spel som göms bakom en "online only" borde ha krav på att de den dagen de stänger ner servrarna tillgodoser spelarna som betalat en fulltjänig avgift för en produkt får fortsätta att spela för den produkt de betalat för, mao offline.

Framför allt borde inte ett SP-spel vara bakom online-only från början.

Sen finns det dom ändå går emot vinden, stor eloge!

Lirar tex "Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr". Nu när säsongerna är slut så kodar dom om spelet så att det blir offline, kudos!

"The Lord of the Rings: Adventure Card Game" är ett spel jag helst spelar irl men även här gjorde dom samma beslut, offline till godo när vi lägger ner.

Finns säkert fler exempel men dom är få. Kommentera gärna vilka.

Oavsett, det här borde vara standard i branschen.

Lång text som egentligen sa allt vad överskriften sa, lägg ner SP-online och följ upp