Vilken laddare?

Om specifikationerna stämmer med HP:s infosida följer det med en 45W smart AC-adapter, exempelvis Inet har sådana som är kompatibla med en lång rad HP-modeller. Annars bör en 65W-variant också fungera, finns ex. hos Dustin.

För att vara 100% säker skulle jag nog dock kontakta HP och uppge serienumret på datorn, då kan de säga mer säkert.

Edit: Apan beat me to it. ^^