Jag älskar små bärbara konsoler

Just nu sitter jag och spelar God of war på PSP Go, och den är riktigt skön och smidig. Skönare än PS Vita, som inte heller är jättestor.

Förr ville jag att allt skulle vara så stort som möjligt, med enorm skärm. Men efter DSI XL som var sämre än lite på alla sätt så har jag börjat föredra mindre, bärbara konsoler. Spelen ser även bättre ut på New 3ds än New 3DS XL. GBA är riktigt praktisk, micro har jag aldrig testat men vill gärna skaffa en.

Nu har jag även en Oled switch, som nästan enbart används stationärt, ymtyp en gång vart 4e månad. Switch Lite används mycket flitigare, den är mindre och bekvämare.

Rog Ally använder jag också mycket, i sängen med laddaren i då den kör pass through så slits inte batteriet.

Men där finns ju inga mindre alternativ. De är svårare att lägga undan när de är så stora och billiga. Jag föredrar även Gameboy liknade konsoler framför breda PSP liknande.

Vad föredrar ni?