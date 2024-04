Mitt Sega Saturn ska få lite mer kärlek

Kul med Saturn! Den var en ful ankunge i min "karriär" som Sega-spelare, men det var delvis p.g.a. att jag hade så fasligt ont om pengar just då. Men jag har fantastiskt fina minnen från Christmas Nights, Sega Rally och House of the Dead. Är sugen på att testa galna Typing of the Dead , men det släpptes väl aldrig i Europa så det får bli den amerikanska versionen i så fall.

Det är väldigt dyrt att samla till konsolen, som du påpekar. Man får satsa på kvalitet framför kvantitet. Jag köpte Deep Fear häromåret, har tänkt att plocka fram min Saturn i sommar och spela det och lite annat. Finns onekligen en del guldklimpar till formatet.