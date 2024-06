Jag avskyr skapande i spel, jag har ingen kreativitet

Håller i stort sett med. Ogillar byggande i spel och stör mig om rollspel förväntar sig att jag ska samla material och hålla på och tillverka mina egna vapen osv. Struntar alltid i sånt.

Undantaget är The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Var lite orolig innan spelet släpptes att jag skulle ogilla spelet pga av byggandet, men jag störde mig mycket mindre på det än vad jag trodde jag skulle göra, det är väldigt smidigt uppbyggt.