Varför två år på slutet av nittiotalet var de bästa åren någonsin för PC-spel.

1999 lirade jag Planescape Torment. Finns nog ingen historia jag läst med sådan passion det året och oförglömliga karraktärer som den svävande döskallen Morte och många andra.

"You know, if I could click you, you wouldn't know a moment's peace" (Morte)

Infinity Engine stod för några av den tidens mest oförglömliga rollspel som kom från västvärlden.