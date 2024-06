Chat control 2 - staten kommer kunna skanna alla dina meddlanden till familj och vänner - måste stoppas!

Hoppas vi kan få behålla denna tråd. Det är viktigt för vi går sakta mot en total övervakningsstat.

Det spelar ingen roll vad du röstar för parti, om ett auktoritärt parti eller ledning tar över kan en nation som våran förvandlas till en mardröm på nolltid och ingen ska ha tillgång till de vapnena. Vi är en av de få fullvärdiga demokratierna och måste fortsätta kämpa.

https://www.sweclockers.com/nyhet/39039-sverige-kommer-att-st...

Under det belgiska EU-ordförandeskapet har en reviderad variant av Chat Control 2.0 tagits fram som inte nämner några inskränkningar mot end-to-end-kryptering. Samtidigt grundar sig kompromissförslaget fortfarande i att myndigheter ska få skanna krypterad kommunikation.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/gw6wLa/sveri...

"Sverige kommer att rösta för Chat control 2.

Lagen tvingar dig att godkänna att staten scannar dina chattar om du vill fortsätta skicka bilder till familj och vänner.

Endast Centerpartiet och Sverige­demokraterna sa nej. "

Jag är inte hundra på hur man protesterar bäst. Så vitt jag förstår kan man försöka kontakta dessa: https://www.government.se/sweden-in-the-eu/permanent-represen...

“Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

― Benjamin Franklin