Russinen ur kakan: det perfekta spelet

Om du får välja vad du vill från valfria spel och kombinera dessa i ett eget spel, vad hade du valt?

Max en sak per spel, i övrigt inga regler.

Jag börjar!

1. Kartan från Kingdom Come

2. Atmosfär från Elden Ring

3. Klättringen från Breath of the wild

4. Friheten från Baldurs Gate 3

5. Karaktärer från RDR2

6. Laddningstider från Demon's Souls Remake

7. Grafiken från Horizon

8. Musik från FF7