Tips på roliga single player fps spel?

Hej på er Som rubriken ovan lyder så vill jag ha tips på bra single player shooters. Grafik eller ålder på spel spelar ingen roll bara det har ett skönt gameplay och är lätt och komma in i. Håller just nu på med Duke Nukem Forever(spelade aldrig det back in the days) så skulle vara kul med tips på liknande som är snabba att komma in i och sköna att bara slå ihjäl några timmar med Alla tips mottages varmt