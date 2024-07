[TD] Ingen kommer någonsin spela allt Hitman-innehåll

Vilket sammanträffande! Spenderade stora delar av förra veckan med att försöka få till så att jag har hela trilogin i samma spel.

Jag hade Hitman 2 på Steam sedan tidigare och köpte Part one av "World of Assassination", men det räckte inte för att få in tvåans banor i WoA, utan då måste jag även köpa trean.

Riktigt roliga spel, men det blir lite förvirrande när de försökte få ihop allting i ett spel i slutet.