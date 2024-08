Kampen för att hålla spel tillgänglig för konsumenterna

Om ni följer youtubaren Ross Scott (skaparen av Ross Game Dungeons, Freemans mind etc), kanske har ni sett att han är emot att spelstudion kan stänga ner spel hur som helst och inte ge konsumenterna en chans att hålla det i liv.

Exemplet han har tagit upp är spelet "the crew", där Ubisoft stängde ner servarna och gjort spelet ospelbart för alltid.

Ross Scott har startat en underskrift kampanj i Europe emot det och uppmanar europera att skriva under det.

Sveriges radio om det:

https://sverigesradio.se/artikel/dataspel-som-stangs-ner-uppr...

Länk till underskrift kampanjen:

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/202...

Själva videon: