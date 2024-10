Hemlig Credits screen hittad i Majoras Mask (Gamecube-versionen)

På Legend of Zelda: Collectors Edition på Gamecube har man hittat hemliga eftertexter för de som jobbade med emuleringen av spelet.

Hur man låser upp det:

Press the following buttons while holding L + R + Z:

- dpad up

- dpad up

- dpad down

- dpad down

- dpad left

- dpad right

- dpad left

- dpad right

- X

- Y

- B

- A

- dpad up

- dpad left

- dpad down

- dpad right

- A

- start

Källa:

https://www.nintendolife.com/news/2024/10/random-fans-discove...