The Shining – en av Stephen Kings bästa

Tack för detta! Har aldrig läst King, men älskar Kubrick, så denna film har jag sett många gånger. Väldigt fin recension. Var kommer bilderna ifrån? Gillar dem!

Pestens Tid står i bokhyllan, kanske skall jag anta mig den. Oktober är en skräckmånad, tänkte se In the Mouth of Madness.

Vila i frid, Duvall. Rekommenderar denna genuina intervju. https://youtu.be/KreP9gicylk?si=cexiVhM7cX9xt_Nk