[TD] Kommer vind, kommer tårar

I december månad detta år är jag äntligen färdig med min bloggbok som jag har jobbat med i ett par år. Alla texter hade sin början här på FZ och ni som förbokat kommer få ert konstverk i brevlådan och ett personligt e-mail av mig med boken i PDF-format som utlovat. Trots att den är mer än 500 sidor tjock, och hade haft utrymme för fler texter, kände jag att det var dags att avrunda den innan den blev alldeles för stor. Vissa texter utelämnades då de inte riktigt passade in; och jag tänkte jag delar med mig av en av dessa.

I den här långa novellen har jag tittat på mitt eget liv och försökt att hantera sorg och förtvivlan på allra bästa sätt; jag har även försökt att var kritisk till mitt eget beteende, för ibland vet man inte riktigt vem man är eller vad man vill.

På återseende i den nära framtiden . . .

KOMMER VIND, KOMMER TÅRAR

"Jag vet inte om jag orkar leva …" - dessa ord dyker upp i mitt huvud i ett väntrum en trappa ned i underjorden. Vi är sex stycken som sitter i ett förmak till döden och stirrar rakt fram. Det enda som tar notis om oss är klockan på väggen; och tiden, denna ständiga påminnelse om att livet blir kortare med varje andetag. Här på sjukhuset slåss vi alla mot olika demoner. Mina är osynliga, men människorna omkring mig lever med sina på utsidan. Deras snaror av plast som strålar ut från grå maskiner som stramar åt deras handleder eller leder in i deras sargade innanmäten.

Mor sitter tyst bredvid mig.

Hennes ena hand vilar ovanpå den andra. Den slappa huden har vitnat, knogarna blivit mjukare, men inte hennes hjärta; det har härdats de sista timmarna, månaderna, åren. Idag ska de prata om strålbehandling, igår var det något annat de mumlade om - de främmande personerna som ska föreställa läkare. Dessa väktare till döden eller livets port har mänskliga ansikten, men deras ögon har gulnat som om de börjat livnära sig på andra människors krossade drömma för länge, länge sedan.

Jag slokar med huvudet, vill egentligen att hela min tankecentral ska absorberas av kroppen så att jag på något sätt äntligen kan se exakt var det gör som ondast i själen. Kanske kan jag då, tänker jag, smeka detta område med mina händer och lätta på det som ömmar.

De hastiga fotstegen ute i korridoren påminner mig om folk som jagar plastbollar inne i en sporthall. Dessa, de sjukhusanställdas fötter; fotsulor av gummi som daskar mot ett hårt golv, är av en helt annan karaktär än de som håller hus i sportfolk, ändå uppfattar jag dem som något helt annat. Hallå, vi sitter här! Hur kan ni bara gå förbi oss!?

Just då sticker en kortväxt undersköterska in huvudet i väntrummet och läser upp ett efternamn från ett papper. Mannen mittemot mig, en utmärglad gestalt med perforerade lungor - och min mor sprattlar till liv. Mannen har just insett att det är hans namn som ropats upp och plockar ihop sina tillhörigheter; en utsliten jacka och ett par glasögon med gula bågar och gröna mossliknande fläckar. Han glömmer kvar sin skugga i den nedslitna stolen, men den hakar på just som han vänder sig om och kastar mig en blick som tycks säga: "En dag är allt det här över …", men jag är sedan länge döv inför andras blickar. Det är som om de inte bekommer mig det minsta, men det är fel.

Årskurs 2, julveckan på Beckvallaskolan i Solemnborg. Ett par elever ur min skolklass och jag har övat in en julpjäs. Jag har fått äran att läsa upp en monolog och måste först gå upp på scen och möta alla tusentals ansikten. Egentligen är de bara sextio stycken, men det känns ändå som om jag ska brinna upp. Jag ställer mig framför dem med ett lösskägg och en vit tunika som knappt går ned till tårna.

"För länge sedan i Kanaans land hände det att en stjärna lös upp himlen …"

Jag minns hur hårt hjärtat bultade i kroppen, hur deras ögon trängde genom mig. Jag ville försvinna ute i mörkret, upp mot karlavagnen och titta över kanten på allt det där som vi människor företar oss i den period av livet som kallas barndom.

Med handen i fickan känner jag burret från mobiltelefonen. Det ekar tomt i väntrummet. Nyss skickade jag iväg ett sms utomlands, trodde inte jag skulle få svar så snabbt. Det skickades iväg med en längtan till en kvinna jag lärde känna för någon månad sedan. Redan nu älskar jag henne djupt. Självklart har jag byggt upp en illusion som jag tar stora tuggor från närhelst livet är jobbigt. Vi träffades i Lomstaden en eftermiddag och tog en fika. Hon var världsvan, jobbade som tolk i EU och hade lagt ut en dejtannons på "Circel Date", som internetportalen hette. Jag lockades av hennes kulturella intresse, men även av hennes sorgsna ögon.

Jag önskar du var här . . ., hade jag skrivit till henne. Hon svarade: Jag förstår att du har det jobbigt, önskar jag kunde göra något för dig . . . Just då förstod jag inte att hennes ord var tomma, men det skulle snart visa sig vad hon var för en slags människa.

Senare på eftermiddagen har jag och min mor samtalat med en läkare som tycker att min mor ska strålbehandlas. Kanske är det en överdrift att säga att min mor talade, hon hade på den här tiden ett plaströr som påminde om ett stuprör intryckt i halsen och kunde ibland inte få fram ett ljud.

Läkaren är från Polen och talar en behaglig svenska som inte gör oss illa till mods. Samtalet vi har haft med honom handlar om komma för behandling under flera månaders tid. Vi sitter sedan tysta i bilen efter mötet undrar var allt detta ska bära oss. Utanför lyser solen och människor med haltande skuggor jäktar förbi. Parkeringsmätaren tillåter inte att vi dröjer kvar, vi kör iväg på den brokiga vägen som leder ut från området som alltjämt ser ut som en arbetsplats.

Hela sjukhusområdet håller på att byggas om, det har något med effektivisering att göra, men antagligen är det någon politiker som vill dra ned på kostnaderna. Den här gången åker vi till en möbelhandlare som håller till i en stor lokal i Lomstaden. På en yta av ett par tusen kvadratmeter finns det allt möjligt bråte, men det är uppenbart att de vill ge känsla av något annat. Det är invandrarnas favorittillhåll, trots att vi också kommer från ett annat land, känner vi ingen samhörighet med dem. De klichéartade invandrare man alltid ser på TV som ropar: Hejsan kompis! - finns ingenstans att finna här. De flesta verkar bekymrade, de går ständigt omkring med skynkliga pannor och plastpåsar nära bröstet, som om de är rädda att någon ska stjäla deras tillhörigheter. Livet är misär. Vi gör vad vi kan för att överleva.

Jag tycker det luktar piss i lokalen och ser förskräckligt ut, men min mor går omkring och rör vid möblerna som om de vore vänner hon inte sett på ett långt tag. Jag iakttar henne. Plastventilen som sticker ut genom hennes hals gör det möjligt för henne att andas och prata. Det är svårt att ta in bilden. Allt hände så fort.

Ett par månader tidigare är allt svart. Jag är arbetslös och söker någon utbildning; vilken utbildning som helst egentligen för att kunna överleva ekonomiskt. Jag och min fru separerade ett tag innan. Separationen var oundviklig. Den märkliga kvinnan var otrogen ännu en gång och jag ville inte förlåta henne.

Sanningen är inte så enkel. Vi hade nästan varit tillsammans i åtta år när hon tröttnade på att bli förbisedd; jag i min tur hade tröttnat på henne sedan flera år tillbaka. Hon var lat, fet och därtill osympatisk. För att unvika hennes uppsyn varje dag spelade jag datorspel och målade tavlor. Jag gjorde vad som helst för att slippa umgås med henne, och på något sätt, slippa lyssna på den där förnuftiga rösten som sade åt mig att jag gjorde bäst i att gå vidare. Därutöver var hennes svartsjuka förlamande, och jag hade svårt att tolerera när min integritet blev bespottad. Hon i sin tur hade gjort allt hon kunnat för att inte söka sig utåt, vara social. Medan hon satt hemma och byggde upp sin misär till det blev ett torn som hade kunnat mäta sig med Babels, hade jag ett ganska aktivt umgänge. Jag var medlem i en konstförening och jag målade tavlor för att kunna komma någonstans med mitt konstnärskap. Ex-frugan, som hon skulle bli, hade inga vänner. Hon hade förresten en gammal klasskamrat som hon träffade då och då, men det var uppenbart att denna hennes väninnan hellre umgicks med andra, och det förstår jag mycket väl. Det gick inte att samtala med henne om någonting. Hon var trögtänkt och vill helst av allt titta på TV och bli lämnad ifred. Hon gillade inte att göra rent hemma, kunde knappt laga mat och var överhuvudtaget inte intresserad av kärlek eller något sorts samliv. Det sistnämnda var inte så konstigt. Under större delen av sitt liv hade killar utnyttjat henne. Jag var en helt annorlunda typ av kille, en sådan där som respekterar kvinnor, det gillade hon inte. Det var inget hon tände på.

Av någon märklig anledning gifte vi oss. Jag tror jag vet varför. Jag var rädd för att bli övergiven och ensam, men ändå, efter att vi hade gift oss kände jag mig oerhört ensam, mer ensam än jag någonsin känt mig i hela mitt liv. Ibland uppfattade jag verkligheten som att jag satt på en Ö och fåglarna kastade stenar på mig. Det var rätt åt mig, dum som jag var.

Vi åkte på bröllopsresa till Paris medan min mor låg på sjukhus och huttrade av rädsla. Jag kan fortfarande inte förlåta mig själv att jag åkte iväg. Hon har alltid varit den viktigaste personen i mitt liv; och vad gjorde jag? Jag åkte från henne, till ett annat land. Hur svårt det än är att erkänna det för mig själv, behövde jag få ett avstånd från döden. Jag trodde den skulle kliva in i mitt liv och bara rycka henne från mig. Jag trodde om jag lurade iväg honom från henne, skulle hon överleva. Ta mig istället ..., men döden valde ingen av oss.

Paris var vackert sommaren år 2001, och det föreföll vara en dröm. När jag strosade omkring där på stadens myllrande gator hörde jag historiens vingslag och inbillade mig att jag levde i en annan tid. Skuggorna klev ut från boulevarderna och blev levade gestalter från ett annat århundrande. Jag och min ex-fru hade det inte särskilt roligt. Hon var inte så road av konsten jag hela tiden ville se, men hon insåg att det var en speciell resa, så speciell att hon var lite mindre antagonistisk och frånvarande. Det hjälpte dock inte kärlekslivet. Vi försökte ha samlag en gång på hotellet, men liksom alla andra hundra gånger förr gjorde det ont i hennes underliv. Hon var inte torr, men hon ville inte bara. Det hade något att göra med att jag var för snäll, det var avtändande, återigen. Det hade varit bättre om jag bara hade slitit av henne kläderna, varit en man. I min värld gör man inte så. Det som var avtändande för mig var avståndstagandet, att bli avvisad gång på gång. Den som någon gång försökt att närma sig någon och fått avslag vet vad jag menar. Det gör ont i kropp och själ, och till slut bryr man sig inte längre.

Jag minns att jag satte mig upp i sängen en kväll och tittade ned på mina fötter. De var fulla av blåsor. Det värkte mer i hjärtat än i underlivet, av någon anledning hade jag slutat bry mig.

Samma kväll gick vi ut på stan och skulle äta middag. Vi hamnade på ett hamburgarställe med svarta ungdomar som arbetade bakom disken. Ingen av dem verkade trivas, och det föreföll som om vår blotta existens rubbade deras tillvaro. De bar alla röda mössor och röda T-shirts med någon lättsam logotyp på. Jag undrade om de förstod hur annorlunda de såg ut för oss. Kontrasten mellan kläderna och deras mörka hud gjorde mig illa till mods. Sådana ungdomar hade vi inte i min hemkommun, därutöver såg alla arga ut, som om de avskydde sina jobb och vår blotta närvaro gjorde deras dag ännu sämre. Framme vid disken tog jag mod till mig och bad om tio små ketchuphylsor till maten jag hade beställt. En ung tjej tittade på mig och undrade om jag var på riktigt. Även om hon inte sa något förstod jag att tio var alldeles för mycket, ändå gav hon med sig och sträckte ut en hand full med små gåvor. Jag blev väldigt glad, så glad att jag glömde bort var jag befann mig.

De resterande dagarna bara flög förbi. När vi besökte Giverny där målaren Claude Monet en gång hade bott och arbetat, befann jag mig i ett svart hål. Trots att det var en vacker dag och värmen var välkomnande, ville jag hem, men ändå inte. Det fanns så mycket smärta hemma jag inte hade tagit itu med, för att inte tala om all den smärta jag ständigt bar omkring på. Vad skulle det bli av mig, vart var jag på väg, och vem var den där personen jag hade gift mig med? Vad sysslade jag med? Jag tog upp mobiltelefonen och ringde min mor. Det gick många signaler innan hon svarade. Hon låg fortfarande på sjukhuset och jag tror att hon rosslade fram en fråga om hur jag hade. Jag tryckte ned gråten i halsen och sa att det var bra. Jag minns russlet från träden i Monets trädgård och hur jag samlade tårar i min handflata. När de rann över kanten sögs de upp av en av grusgångarna på den fina tomten och fyllde ut de solblekta skuggorna. När jag lyfte mobiltelefonen till örat igen försökte jag verka opåverkad av livet.

“Jo mamma, vi har det bra. Solen lyser och jag ska se på konst snart. Jag vet att du inte kan svara mig just nu, men du vet att jag älskar dig, så, så mycket. Puss och kram, vi hörs snart . . .” Ljuden på andra sidan var flämtningar från en person som hängde kvar i livet för min skull. Jag tryckte hakan mot bröstet och önskade att den där oron och smärtan kunde implodera, eller så fick jag välja att absorbera den och sluta fly.

När vi lade på tittade jag på de berömda näckrosorna som flöt omkring i dammen och undrade hur djupt det var. Det var ingen bröllopsresa. Det var en mardrömsresa.

Det kändes som om jag sakta höll på att tyna bort av skuld, av oro. Inga av mina val den senaste tiden hade varit kloka. Jag var som något som vinden kastade omkring. Då och då mindes jag vår resa ett par dagar tidigare till det majestätiska slottet Versailles utanför Paris. Jag tänkte på hur man på den tiden (1700-talet), mer eller mindre accepterade sin bakgrund och sin klasshörighet och sällade sig till bojorna - vilka dessa än var. Där stod jag, ett par hundra år senare, och kände mig också som en fånge i mitt eget liv och i min egen, feta kropp. När guiden vallade omkring oss mellan de olika rummen fick vi veta att kungligheterna brukade göra toalett var helst det fanns plats. Ibland rakt ned på golvet, eller inför en publik. Det gick skrönor om att det fortfarande luktade skit i vissa rum, eller bakom kungens säng. Han brukade för övrigt sitta i sängen och sova, inte ligga, det lilla livet.

Av rent ekonmiska skäl hade vi valt ett borgligt bröllop. Jag köpte en kostym på Dressman som kostade 1500 kronor och köpte en klänning till min fru för drygt 2000 kronor. Pengarna kom från mitt CSN-lån, pengar som jag mycket väl kunde ha spenderat på andra saker. Jag var lika överviktigt som min fru och kände mig hopplöst förlorad ute i världen, men av någon anledning höll jag alla dessa tankar på avstånd. Det hade tagit ett par år, men jag var redan världsmästare som 28-åring att tränga bort jobbiga saker.

I en bok hade jag läst att det var karaktäristiska drag för en Oxe. Jag var född i Maj månad i ett land som hade mycket blod på sitt samvete, men det var fan ingen som brydde sig om sådana saker, inte ens jag. Inte där, inte då, knappast nu.

Självklart blev jag sjuk i Paris eftersom jag hade haft alldeles för tunna kläder med mig. Sista kvällen innan hemfärden hade vi varit i Montmartre och gått omkring bland vackra byggnader och historiska gator. I närheten av Moulin Rouge, den berömda teatern där målaren Tulouse Lautrec och Van Gogh hade hållit till, var det en svartmuskig man som körde in sin armbåge i ryggen på mig och gav mig en märklig blick. Jag trodde han försökte ta reda på var jag hade min plånbok, men ändrade mig ett par sekunder senare då jag fick för mig att han var någon jävla ligist; en smått patetisk och smal kille med arga ögon. “Jag lämnade plånboken på hotellet ditt as!”, skrek jag på svenska, och min ex-fru bara skakade på huvudet. Senare på natten fick jag feber och började yra. Killen hemsökte mig i mina drömmar och försökte strypa mig. När morgonen kom var jag knappast utvilad. Jag ville bara hem. Pga. av den tidiga utcheckning från hotellet fick jag ligga med feber i foajén i sex timmar innan avfärd. Jag glömmer aldrig solljuset som träffade gatan utanför hotellet. Det skimrade genom lövverken och målade en sorts pil som visade i vilken riktning jag borde gå. Jag valde att gå i motsatt riktning, vilket skulle visa sig vara ett stort misstag. Jag vet inte hur länge jag låg där och yrade. Det kändes som flera dagar, men det var bara ett par timmar. Jag såg människor rusa förbi, jag såg trafiken som sakta sökte sig fram, jag såg mig själv sjunka genom golvet. Någonstans borde väl bottnen dyka upp?

Hemfärden i den smockfulla bussen hem var förfärlig. Jag satt nära fönstret och huttrade, men pga. att jag är 189 cm lång fick jag knappt plats med mina ben. Jag bytte med min ex-fru, men då fick damen framför mig helt plötsligt för sig att hon skulle luta sin stol bak så långt det gick. Jag knappade henne på axeln med knogen och viskade att jag hade skadat knäet. Kunde hon möjligtvis sätta tillbaka stolen i ursprungsläge igen? Det gjorde damen och jag kunde pusta ut. Resan blev lite behagligare i varje fall.

Resten av den resan och vad som försiggick i mitt huvud är bara ett töcken. Jag minns fragment, mest bråk med min ex-fru och hur jag satt och målade tavlor på nätterna efter att vi hade kommit hem. Allt annat har liksom förlorat sina konturer. Hela resten av det året var som en ond dröm, så mycket kommer jag ihåg i varje fall. Vi bodde på 2:a våningen i ett tämligen nedslitet hus. Det var gulmålat och av någon anledning hade vi en stor balkong som var över sex meter lång. Jag minns detta eftersom jag vår första sommar där försökte få ut ett alldeles för brett bord där vi skulle spendera många “mysiga morgnar”. Självfallet blev det aldrig så.

Under våra fötter levde en gammal kvinna som var svärmor till husvärden, och det skulle visa sig vara en dålig deal, i varje fall för honom. Kärringen, som vi så småningom kallade henne; hade för vana att klaga på det mesta. Vid något tillfälle kom hon upp och knackade på dörren med sin käpp och gormade att vi skulle sluta trakassera henne så fort hon tände sin TV. Jag visste inte vad hon snackade om, så jag bad henne vänligt, men bestämt, att återvända till sin egen lägenhet. Kärringen tog då ett fast tag om dörrhantaget och vägrade släppa. Jag som vägde drygt 90 kg mer än henne, hade inga problem att stänga dörren. Dagen efter dök hennes svärson upp och undrade vad som hänt. Efter att ha lyssnat på mig ett par minuter sken hela hans ansikte upp i ett leende. Han tyckte också att svärmodern var lite väl känslig, för att inte säga förvirrad. Vi blev inte bästa vänner, men det kändes skönt att han förstod att vi inte hade gjort något allvarligt fel eller var märkliga på något vis.

När jag tänker på den där lägenheten nu, så många år efter att vi flyttade från den, minns jag många olika saker. Främst tänker jag på alla sena nätter jag satt uppe själv och målade oljetavlor, sedan minns jag mitt svarta skrivbord, min första stationära dator, en Fujitsu med svart chassi och den tillhörande skärmen på 15 tum som gick sönder efter ett par månaders bruk. Jag minns även soffgruppen som vi hade ärvt av min mor samt ett brunt hörnbord och hur min moster en gång kom på besök och satt och såg vacker ut i en blå klänning. Hon älskade mig lika mycket som hon älskade sina egna döttrar, men de brydde sig aldrig mycket om henne, varför det var så fick jag reda på långt senare, efter att hon hade dött i cancer. Vi ser alltid på andra människors relationer med en sorts kylig distans, som om vi vet allt om dem, och de inte vet något om oss. Så fel man kan ha … Än idag finns min moster med oss i tankarna, men egentligen saknas hon mest av min mor. De växte upp tillsammans i ett fattigt hem, men klarade sig på något sätt genom alla hårda prövningar. Deras barndom är som hämtade från någon bok av Charles Dickens, och det är sant som det är sagt, verkligheten överträffar ibland fiktionen. “Så jävligt kan man väl egentligen inte ha haft det?” undrar skeptikern, men visst kan man det.

De var fem syskon som bodde med storhjärtad mor och en suput till far som också var himla rar. De kämpade hårt för att få allt att gå runt. Tragedin slog till någon gång i slutet på 1950-talet, då en man, som tydligen varit arg på min morfar, slängde in en gevärskula i brevlådan som ett uppenbart hot. Min morbror, som tydligen inte hade änglavakt den morgonen, tog en spik och en hammare och ville spränga kulan för att se vad som skulle hända. Det som hände när kulan exploderade var att han förlorade ett finger, sargade ett annat, skadade min andra morbror som var närvarande. Men det blev värre. En metallflisa åkte in i min mors öga och hon blev blind på direkten. På sjukhuset konstaterade de att ögat inte gick att rädda och fick ta bort det. Den enögda flickan som hon snart skulle uppfattas som, hade inte fått en bra start i livet.

Hösten 2002 var inte särskilt kall eller grå, den var något mittemellan; en ambivalent årstid som höll på att förändras till något annat än vad den alltid hade varit förut. Jag hade alltid tyckt om de skånska höstarna och gör det fortfarande, det är som om sommarens frånfälle väcker en glöd inom mig som aldrig har möjlighet att komma fram i det starka solljuset. Jag har en teori som handlar om att man blir slöare i värme än i kyla. Det ligger kanske något i det, men vad vet jag, jag är i stort sett en lekman inom alla områden; någon som vill kunna många olika saker om många olika ämnen. Det finns faktiskt något som heter att vara överambitiös. Föreställ dig att du aldrig kan gå och lägga dig på kvällen om du inte känner att du verkligen gjort något nyttigt under hela dagen. Kanske är det därför som jag har blivit en kronisk nattmänniska. Dessa rader skrivs också under nattens sena timmar.

Jag orkar inte ens tänka på min ex-fru i det här läget. Jag minns knappast vem hon var eller hur hon såg ut. När vi blev tillsammans, var jag glad att någon visade mig något som helst intresse. Vi träffades på en fest någon gång år 1994. Hon och hennes dåvarande pojkvän hade kommit till en födelsedagsfest som hade ordnats av sångaren i mitt band. Han var en ganska lång och tanig kille med stor utstålning. Alla gillade honom, och det var inte så konstigt att de gjorde det. Han hade humor och lite jävlaranamma, något som jag också såg som en bra egenskap. Jag minns att jag tänkte något i stil med: “Ska man vara sångare i ett hårdrockband, då ska man fan inte vara rädd för att få på käften...”, och det var han aldrig.

Min ex-fru, eller den mulliga tjejen på festen som alla kallade henne, var just där och då i mitt liv, hade glittriga ögon och satt och frågade en massa saker om mitt privatliv. Jag kände mig smickrad och pratade med henne under hela kvällen. Medan hennes pojkvän blev allt mer full, smög hennes hand över min och hennes ben stötte hela tiden ihop med mitt. Jag förstod att hon var intresserad, men kanske inte hur mycket intresserad hon var. Vid den tidpunkten i mitt liv var jag kär i en annan tjej som också gillade mig, men eftersom ingen av oss tog något första steg, hände det inget. Jag hade stulit ett foto av henne hos en av mina tjejkompisar och kunde dagdrömma om henne dagarna genom. Det var en märklig period i livet, men antagligen en sådan som alla människor har.

Ibland ville jag sträcka ut en hand till kompisarna och fråga: “Känner ni också så här någon gång?”, men vi höll det mesta som hände oss, inom oss själva, något som jag har svårt att förstå idag. Då, liksom nu, hade vi haft stor nytta av att prata med varandra, men det var som om vi var alldeles för mitt uppe i livet för att ens ha tid för reflektion.

Under hela den här tiden bodde jag i en lägenhet på Dagsjövägen i Lomstaden. Det var en tvårummare som var fint möblerad och hade mors fina och speciella touch. Jag finansierade den med hjälp av CSN pengar, medan mor betalade min telfonräkning, sedan när det blev svårt ekonomiskt för henne, betalade jag hela hyran samt lade till 1000:- extra i månaden. Vi träffades inte så mycket mellan år 1991 och 1994, jag försökte hålla avstånd från släkten, men främst handlade det om att jag inte orkade lyssna på hennes ständiga bråk med sin mor, min mormor. Hon hade kommit många år tidigare för att ge stöd åt min mor, men när de bodde tillsammans blev de som vildkattor ibland. Jag minns högljudda bråk, dörrar som smällde igen och två personer som var sura på hur allting hade ordnat sig, eller inte ordnat sig i deras liv. Lägg därtill till att min mor försökte återhämta sig från en mycket omfattade operation och att min mormor, vid det här laget, hade blivit morfinberoende. Tack så mycket sjukvården, brukade jag tänka. Ni är döden som kommer infarande med gnistrande leende.

Tiden rullade obevekligen på och jag vet inte riktigt hur eller varför allting förändrades, men jag tror mycket handlade om att jag började bli vuxen och mer självständig. Under en period levde jag med stängda dörrar och släppte inte ens in mig själv. Det var som att jag hörde ett eko, eller i varje fall en röst som sa åt mig att börja se på livet från ett annat perspektiv; från de levandes horistont. Det tog ett tag att förstå vad det innebar, faktiskt över tjugo år. Det där första väntrummet på sjukhuset lämnade mig aldrig, och kanske fanns en del kvar av mig där också?

Det är andra ansikten nu efter alla de där åren. Vi befinner oss på ett sjukhus i ett eget sjukrum i en annan stad. Mor har legat flera timmar med elektroder fastklistrade mot skinnet som döda löv. Något magiskt händer tydligen i dessa sensorer när hjärtat gör sitt allra bästa för att hålla sin värdkropp vid liv. Det skickar ut små pulsartade vibrationer som fångas upp av någon slags apparatur med siffror. Jag sitter och stirrar på siffrorna som ömsom stiger och faller som en temperaturmätare i gränslandet mellan liv och död.

“Du borde gå hem”, säger mor med ett svagt väsande. Talventilen släpper ut luft på båda sidor av halsen. Hon är vitklädd och har ett gult täcke över magen. De magra armarna är skrynkliga och något gulaktiga, men hennes läppar har en vacker, röd färg och påminner mig om en ros.

“Nej, inte riktigt än.” Jag ler och hoppas jag inte ser för trött ut. Utanför dalar snön och vinden försöker pressa in sin andedräkt genom de osynliga sprickorna. Vi är skyddade i denna hermetiskt tillslutna byggnad där luften står stilla och de dofter som vandrar omkring förmodligen har tillhört människor som en gång valde att gå vidare till grönare ängder. En sköterska tittar in och har lite bråttom.

“Vill kolla . . . så att . . . du . . . har allt du behöver?” Hon är snabbt framme vid sängen. Hon sänker den med en pedal och pillar och drar i tygstycken och lyfter bort tallrikar och muggar med någon brunaktig vätska.

“När kommer läkarna?”, frågar jag med så vänlig röst jag kan. Sköterskan med det uppsatta, vita håret noterar mig. Jag antar att hon skannar av mig som en robot som har varit på samma skift i tio år och försöker ta reda på om jag kommer vara en belastning eller om jag bara är en sådan där ‘anhörig’. Hon verkar slappna av när hon inser att jag inte är ett hot mot hennes energi.

“Under ronden tittar de in här . . .”

Med de orden, nickar jag till mor, och hon förstår. Jag tar på mig jackan och går ut i korridoren. En äldre man ligger i fosterställning i en säng med en naken ryggen ut mot gången. Han pillar på den gula väggen med skakiga fingrar. Han ropar efter sin mamma och inser inte att hon har varit död i över femtio år. Kanske påminner skuggorna på plasttapeten honom om något från barndomen då det fanns en glöd och värme i de ögon som tittade på honom. Nu handlar det förmodligen mest om sympati och han vill inte vara här längre. Hans ryggrad påminner om en mager hunds där revbenen, på grund av det minskade fettet i kroppen, håller på att stänga sig som käftarna i en björnsax. Ålderdomen kommer fortsätta dränera hans livslust och det finns ingenting man kan göra för att ändra på det förloppet.

Hissen är liten och snabb, och snart är jag ute i den rena luften och ser hur bilarna kör förbi upp mot den psykiatriska avdelningen. Den ligger bredvid bårhuset där en tunn, grå rök söker sig upp mot himlen. De döda gör vad de kan för att undkomma vintern, och jag förstår dem. Trots att den precis har kommit är det en ovälkommen gäst.

“Ska du med eller inte?”, säger en röst i det förgångna. Nu är det en annan kvinna som kliver över tröskeln och tittar på mig. Vi befinner oss i Bryssel och hon är helt naken. Hon har stigit ut från duschen och torkar det långa, svarta håret med sin badhanduk. Jag ligger i sängen och betraktar henne. Jag flög in dagen innan från Köpenhamn och upptäckte något jag aldrig hade förväntat mig, att Bryssel var som en vän jag aldrig visste jag hade saknat. Kvinnan tittar skeptiskt mot mig, det är hennes vanligaste blick. En stund innan vi älskar är hon full av liv och ljus, för att någon stund senare kollapsa själsligt i det svarta hål hon bär på bröstet som en ovärderlig brosch.

När hon har somnat någon timme senare kliver jag upp och tittar ut mot den mörknande himlen. På andra sidan gatan står en man i fönstret och vinkar till mig. Jag kan varken se hans anletsdrag eller se om det är en ung man eller en äldre man. Snart får jag en märklig känsla i maggropen. Jag har stått vid det här fönstret tidigare; inte i mitt eget skinn, utan i någon annans. Kanske är jag mannen som vinkar till mig själv, som vill påkalla min uppmärksamhet och berätta något viktigt? Om jag bara lär mig lyssna kan jag förstå vad det är, tills dess väljer jag att blunda och kan höra hur kroppen i sängen vänder sig bort från mig.

En ny och kall natt tar sin början . . .

ⓒ 2024 Walter Iego

#walter_iego #blogg