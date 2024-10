Droger - Min Beroende Resa.

Började tänka på hur mitt liv har sett ut och skrev en text hur jag levde tidigare i mitt liv. Detta är jag inte stolt över men jag hoppas någon ung person här på forumet läser detta och tänker till en extra gång om de blir erbjudna droger, som förstör liv. Jag har slösat bort 15+ år av mitt liv på skit. Här nedan skriver jag lite om vad jag varit med om och hur det började med att jag testade narkotika. Jag lockades av min bästa vän....

Nej, droger är skräp som jag aldrig skulle rekommendera och jag önskar att jag tog det på allvar i tonåren när allt började. Hade en svacka i mitt hockeylag efter ett enormt bra flyt 1 månad innan då allt gick tok bra och fick spela med J-20 laget trots att jag var yngre och tillhörde J-18 truppen. Glömmer det aldrig då allt gick min väg och jag hade enorm snabbhet på skridskorna & energi som var helt otrolig. Fick beröm av tränaren (Roland Eriksson) som är känd inom svensk hockey i spel i flera SHL klubbar & då han även har spelat i världens bästa hockey liga; NHL (Minnesota North Stars, Winnipeg Jets & Vancouver Canucks) under sin egna karriär är stort. Jag var så otroligt stolt när han berömde mig. Men som sagt kom en svacka efter denna superperiod och hockeyn gick sämre, mina föräldrar bråkade och skiljde sig denna skit höst och skolan blev även lidande. Mådde alltså inte bra mentalt hösten 2001 och min vän skulle ha en fest där flera personer skulle komma bl.a. några tjejer som jag var intresserad av. På den tiden var jag väldigt blyg och vågade knappt prata med tjejer men jag ville verkligen gå på min väns fest då jag aldrig gick på fester. Det jävliga är att han erbjöd 2 (Ecstasy) tabletter för att få komma in. Jag nekade direkt men han sa då att om jag inte tar dessa 2 tabletter så får jag inte komma in på hans fest vilket gjorde mig besviken men jag ville träffa dessa tjejer så jag gick med på att stoppa i mig dessa 2 tabletter. Kände inte till något om droger i stort sett. 2 små tabletter kan väl inte vara nå farligt eller nå speciellt tänkte jag. Nu när jag fick komma in med hans sjuka krav tog jag 2 (Ecstasy) när jag var en snorvalp på 17 år. 20 minuter senare och det var som en helt ny värld öppnades för mina ögon när tabletterna kickade in. Det var en extremt intensiv tripp och jag hade aldrig upplevt något liknande i mitt simpla, lugna liv där hockeyträningar tog upp all min tid. Kändes som jag befann mig på en annan planet då ruset var så otroligt extremt verkande med hallucinogener och energi i massor och ett enormt välbefinnande som hjärnan aldrig skulle kunna skapa på egen hand. Det var så konstgjort och specialdesignat i ett illegalt laboratorium.

I den åldern så såg jag även upp till min nära vän som introducerade (Ecstasy) för mig, något påtvingat för festen som han visste att jag verkligen ville gå på. Han var riktigt kriminell redan då i unga åldern. Han rånade en OK mack som 17 åring med vapen. Tyvärr ser många upp till äldre killar som är yrkeskriminella och har cash hela tiden och ibland tillhör ett stort känt gäng i den undre världen som ger medlemmarna status och makt. Det är så tragiskt och jag slösade bort många värdefulla år som jag aldrig får tillbaka. Ju mer beroende man blev på droger så gjorde man olagliga saker och driftade cash dagligen för att till slut vara en kriminell medborgare med ett ständigt växande belastningsregister med polisen som hade koll på oss.

Gick på pulver (Amfetamin) för länge sedan. År 2003 och gick ner från 100 kg till 73 kg så man såg revbenen. Detta är självklart inget bra tips för att gå ner i vikt. Berättar bara lite av mitt tidigare liv. Med Amfetamin & Metamfetamin tappar man matlusten totalt. Det är typ äckligt att försöka äta nåt. Det är som att trimma kroppen de första timmarna av ruset då man får en extrem energi och fokus som gör att du orkar hur mycket som helst. Men en trimning som ger din kropp sjuka mängder energi är kroppen så klart inte gjord för att få i sig och efter ett tag orkar inte kroppen mer. Den är inte gjort för att trimmas. Ungefär som en bilmotor som trimmas till maximalt läge. Det sliter ut en. Du kan inte sova och kan vara vaken i flera veckor utan sömn.

Personligen klarade jag "bara" 7 dagar helt utan sömn när jag tog "pulver". Det var absolut vidrigt att inte sova och hallucinationer spökade rejält med ditt psyke. Minns att jag såg vindögt den 7e dagen. Ena ögat stod helt åt höger håll medans andra ögat var normalt och stod rakt. Såg inte klok ut i spegeln och jag var nära totalt psykbryt då så pass många dagar och nätter utan sömn utvecklade en extrem snutnojja och jag trodde polisen följde efter mig, spanade på mig och hade satt upp hemliga kameror i min lägenhet. Sprang omkring på kyrkogårdar i nattmörkret och låg o krälade i gräset då jag hade extrema hallisar och såg snutar överallt. Drog in i skogen där det var kolsvart och gömde mig sedan började hörseln spöka och jag hörde kvistar brytas så var 100 på att de hade förföljdt mig in i skogen som fortfarande var totalt kolsvart. Insane var bara förnamnet. Jag var verkligen i ett katastrofskick denna 7e dag utan sömn. Lyckades iaf ta mig hem trots att jag knappt kunde se något med mina ögon som var vindögda o allt var dimmigt. Gömde mig under täcket i sängen då jag var så jäkla rädd o nojig med tunga hallisar och låg där 24 timmar tills denna skitdrog var på väg ut ur min skadade kropp.

Jag bodde i en annan mindre stad för 12 år sedan och vi blev i stort sett punktmarkerade av civilare o krimmare. Större städer är det betydligt lättare att komma undan om du begår något olagligt. Jag gjorde ett dåligt val i den nyinflyttade mindre staden. Valde att gå med i ett undergäng (Black & White Crew) till den världskända MC klubben (Mongols MC) som är rivaler till "HA" (Hells Angels). Där umgicks vi med snubbar som var fullvärdiga medlemmar i (Mongols). Fick testa en tidigare väns äkta (Mongols) väst som inte är lätt att få bli fullvärdig medlem med äkta väst för MC klubben.

Som tur var var jag tvungen att flyttade tillbaka efter 3 månader i den lilla staden och tillbaka till min större hemstad då jag gjorde bort mig kraftigt och tog med mig en livsfarlig drog (MDPV) från min hemstad där den var känd och fanns i massor. Hur som helst så avskydde mina vänner i den mindre staden denna extrema drog som inte existerade där. (MDPV) som är jämförbart med metamfetamin & crack fast 1000 gånger starkare. Minsta lilla lina gav nästan alltid extrema psykoser. Denna drog (MDPV) är absolut den farligaste drog som finns eller funnits då den knappt finns längre, började importerades 2008 från Kina via packet hos posten. Nu är det en efterträdare från Kina som invaderade vissa städer i landet år 2012 vid namn (Alfa-PVP) även kallad "kristaller" som är en hemsk stark drog men som tur är är den på väg ut för & svår att få tag på.

Personligen gick jag snabbt över från (Ecstasy) & (Amfetamin) till neråt droger år 2003 som opiater/opioider. Smack (Heroin) blev favoriten men det är svindyrt så man tog även (Fentanyl), (Oxycontin), Morfin, syntetisk morfin som "Sub" (Subutex).

Jag utvecklade väldigt snabbt ett beroende fysiskt & även psykiskt naturligtvis. Men att vara beroende fysiskt av opiater/opioider är absolut vidrigt som jag inte ens önskar min värsta fiende. Jag behövde det varje dag för att inte bli extremt sjuk. Klarade 3 veckor som mest på ett behandlingshem och abstinensen var maxad även efter 3 veckor. Jag stod inte ut helt enkelt. Ingen sömn på nätterna och låg och svettades hela nätterna med lakan dyngsura i svett. Jag behöver sömn för att fungera som människa men där när jag gjorde min avgiftning blev jag galen av alla negativa saker som drogen gör mot din kropp och din mentala funktion. Tyvärr gav jag upp och drog därifrån med tåg hemåt för att direkt styra 1 tablett Subutex (Syntetisk Morfin). Blev frisk direkt efter 10 minuter var jag helt vanlig och mig själv som människa.

Jag har haft tur i denna bransch måste jag medge o vara glad för. Jag har klarat mig från Anstalter medans de flesta av mina vänner har dömts och suttit på anstalt. 1 vän i mitt fotbollslag blev skjuten år 2021 2 gånger i magen av en Afghan genom en uppgörelse. Han fick 14 års fängelse som sköt min vän. En annan vän sitter för mord på en annan man. Han fick 16 år har jag för mig. Trodde aldrig det om honom. Han måste ha varit drogpåverkad. En annan uppgörelse hände år 2017 mellan 2 personer som jag båda två känner väl. Den ena använde sin tjej för att lura in den andra killen som jag känner i en skogsdunge. Den förstnämnda drar fram en pistol och knäpper honom i benet. Det handlade om en skuld på 100 lax som han ej betalat så han ligger i dungen i timmar avsvimmad flera gånger pga. blodförlust. Lyckligtvis lyckas han kravla sig ut ur skogen och ambulans kommer o för honom till sjukhus. Han som sköt fick 5 år på anstalt. Han som blev skjuten är tyvärr död idag från en överdos. Min tidigare "kran" som bäckna (Amfetamin) och var välkänd av Polisen hade ihjäl sin tjej som han försökte dölja genom att vidrigt stycka hennes kropp. Detta mord togs faktiskt upp i Efterlyst. Han kallas för "Blind-Kenta" då han har kass syn. Han fastnade på kameror som satts upp i källaren i Pettersbergs-Tornen som är ett slags getto. Han försökte frakta henne i en stor väska som kamerorna visar. Bodde på de området från 2003-2012 men inte i tornen som har ca 13 våningar, utan en liten bit därifrån i ett 4 våningshus.

Det finns en speciell behandling via sjukhusen i Sveriges många olika städer. En enhet som heter (LARO) där man får (Metadon), (Suboxone) eller (Buprenorfin) (Sistnämnda är exakt som (Subutex) men det namnet togs bort i Sverige år 2012 då det hade dåligt rykte). Jag hade testat 5 behandlingshem tidigare men mitt opiat-sug var för starkt så (LARO) behandling med (Buprenorfin) var sista utvägen för att rädda mitt liv. Började där år 2013 och pågår för fullt. För många är det en livslång behandling. Personligen känner jag ingen som har kommit ur ett opiat/opioid beroende som pågått i många år. Det är (LARO) behandling eller döden som gäller för dessa personer tyvärr. Extremt svårt att kliva av då kroppen är så otroligt beroende av preparatet och abstinensen när man inte får tag i sin opiat är absolut vidrig med svettningar & du fryser samtidigt. Det kliar i skelettet, speciellt smalbenen. Du kan spy eller sitta på toa hela dagar o skita vatten då du blir så otroligt dålig i magen. Det är som att din kropp skriker efter opiater för att kunna bli frisk. Känner några få personer som klarade 5-6 månader utan opioider men abstinensen sitter kvar ganska hårt trots att flera månader har gått. Väldigt svåra sömnsvårigheter och andra jobbiga symtom. Till slut går de tillbaka till opiaterna för att abstinenstiden är så ini helvete lång & kan kännas av efter 2 år har jag läst i forum. Det bryter verkligen ner ditt psyke och kropp. Många vänner har tyvärr dött så (LARO) behandling ska inte ses som något negativt då det räddar våra liv och vi kan fungera normalt i samhället och arbeta och bygga upp våra liv igen för att bli en hederlig medborgare som betalar skatt. Sluta upp med kriminalitet. Medicinerna som är narkotikaklassade tar bort drogsug på opiater/opioider och det är hård kontroll med urinprover m.m. så de ser att vi sköter oss. Vi blir helt enkelt normala på dessa mediciner och det syns inte ens att man har det i kroppen. Vi som går (LARO) får till och med ta körkort då vi inte blir påverkade av dessa mediciner som satts in med rätt styrka och milligram som är individuellt för varje person. Jag tog mitt första körkort år 2019, hittade jobb o började dejta tjejer. Jag levde äntligen och var människa igen. Fantastisk känsla. Laglydig medborgare...

