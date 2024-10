SÄLJES: Lite äldre speldator önskar nytt hem

Nu har min förra gamingrigg stått och samlat damm i några år, och jag tycker det börjar bli tragiskt att jag inte hittat någon som vill ta över den - det är inget prestandamonster med dagens mått mätt, och prislappen är för mig inte det viktiga, utan snarare att den faktiskt går att använda till något av någon. En bra första speldator till barnen? En reservdator?

Den skickas inte under några som helst omständigheter, och säljes inte heller i delar under några som helst omständigheter. Jag har lite svårt för att släppa in folk hemma, men jag kan leverera datorn i Göteborgsområdet eller något tiotal mil upp längs E20, där den såklart kan funktionstestas av köparen.

Specifikationer:

Moderkort: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7

Intel Core i7 6700k (4 kärnor, 8 trådar), körs i 4,2GHz +

Cooler Master Hyper 612S V2 luftkylare

EVGA GeForce GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+, 6GB GDDR5 VRAM

4x8GB Corsair Vengeance 2666MHz DDR4 - 32GB RAM

512GB WD SN520 M.2 2242 NVMe SSD - systemdisk

2x500GB Samsung 850 SATA SSD (1TB, RAID 0)

2x4TB Mekaniska Seagate Barracuda-hårddiskar (4TB, RAID 1)

be Quiet Silent Base 800-chassi med 3st Corsair AF blå LED chassifläktar (2 in fram, 1 ut bak)

EVGA Supernova G2 750W 80+ Gold

Windows 10 Home OEM

Intel AX200 trådlöst nätverk/bluetooth (WiFi 6)

Realtek 2,5GbE nätverkskort

ASUS intern DVD-RW

Ny och fräsch installation av Windows 10, med senaste drivrutiner och uppdateringar installerade. Har även lagt in Chrome, Spotify och Steam för enkelhetens skull. (Samt Gigabyte-mjukvara för att styra bl.a. fläktkurva och moderkortets RGB-belysning.)

Har digitala kvitton på allt (utom den primära SSDn, som jag plockat ur en laptop, och Windows 10 OEM-licensen som jag fått från ett ej nämnt företag), och kan säkert rota fram en del lådor och tillbehör om så önskas (men de ligger nog begravda i flyttkartonger, så går det att klara sig utan blir det lättast ^^).

Inte utställningsskick (se bilderna nedan), men inga direkta skador heller. Den tuffar på fint nu när jag installerade Windows och alla drivers. Enda jag kommer på är att en skruv gick av i det primära M.2-fästet när jag skulle byta SSD en gång i tiden, och halva skruven sitter ordentligt fast i skruvhålet där än idag, så SSDn sitter nu monterad i en adapter i moderkortets PCIe x4-plats i stället (den delar bandbredd med M.2-platsen oavsett, så prestandan är totalt oförändrad).

Förbehåller mig rätten att sälja om jag vill, till vem jag vill och så vidare - pengen är som sagt inte det viktigaste, utan en smidig försäljning och att den får ett någorlunda gott hem känns som det viktigaste. Säg till om det är några funderingar! Har även lagt upp den för vänner och bekanta på sociala medier, så det finns en risk att den försvinner den vägen först. Pristanke är en tusenlapp eller så, men jag är varken omöjlig eller fientligt inställd om någon vill lägga bud.