Sagan om Ringen: Striden om Rohan - inte mycket att hänga i granen

Sauron becomes the greatest waifu ever.

Peter Jacksons mastodonttrilogi är en av de få som jag anser vara perfekt. Med sina 20 år på nacken så har alla tre episka filmer åldrats otroligt väl. Denna trilogi förblir alltid oberörd och även om Hobbit-trilogin finns att avnjuta, så längtar man alltid tillbaks till där allting började. Men denna gång har Warner Bros rotat runt i Tolkiens gamla berättelser som inte givits ut i rörlig media och har kommit åt berättelsen om Helm Hammerhand. Dock en karaktär som skjuts åt sidan för att ge plats åt sin mer fritänkande, modiga dotter Héra som vid eftertanke inte var det bästa alternativ man kunnat välja här.

Berättelsen börjar flera hundra år före händelserna i Jacksons trilogi där Helm Hammerhand får erbjudandet av förena kungariken med lorden Freca (som egentligen vill stjäla tronen) och hans son Wulf som vill gifta sig med Héra, Helms dotter. Dock tackar hon nej, allt eskalerar till ett slagsmål mellan Freca och Helm som slutar med att Helm dödar denne i ett enda slag. Detta gör Wulf rosenrasande och svär att hamnas. Héra ger sig ut på en resa för att kunna undvika ett förödande krig, ett krig som kan skifta om maktbalansen helt och hållet, och förändra framtiden för Rohan för alltid.

Héra, filmens Mary Sue om man vill så kalla det. Dock går hon att stå ut med i alla fall.

Okej, så först vill jag börja med att säga att jag hade inte höga förväntningar om denna film, inte ens när den bekräftades vara i produktion efter flera års utvecklingshelvete. Inte för att intresset var svalt, inte så. Utan mest för att ha sett vad Amazon gjorde när dom stänkte ner Tolkiens underbara berättelser med sin skymf och smutskastning till serie: Rings of Power. Detta gör ju mig självklart livrädd för vad helt fel folk kan göra för att trycka in sina ideologer och idéer in i Tolkiens värld och folklore,; två sådana som han forskade och läste i FLERA år om med hjälp av vår tids mytologi och sagor. Jag litar helt och fullt på Peter Jackson om vad som prioriteras när man berättar något från Tolkien. Så när jag såg att han var ombord så kunde jag andas ut och hoppas på att vi får äntligen bevittna en bra Ringen-film. Kanske inte lika episk som trilogin men åtminstone bättre än vad Amazon gjorde. Och efter att ha sett resultatet så....är det tyvärr inte mycket att säga om.

Jag älskar anime. Anime står för ungefär 80% av min mediakonsumption då jag blivit totalt utnött av allt som moderna Hollywood gett ut. Anime anpassar sig till alla genrer som finns och är inte fast vid en o samma sak. Du har action, romantik, skräck, mysterium, thriller, sci-fi mm. Det är oändligt vad anime kan åstadkomma. Så att använda anime-stilen vid en Ringen-film tilltalade mig lite, för i slutändan så ser filmen väldigt vacker ut och snyggt gjort. Men dock bara vissa tillfällen. Man ser att mycket respekt har givits åt världen i filmen, världen som Tolkien skapade. Du har undersköna miljöer och bakgrunder som är rent ögongodis, och karaktärsdesignen och klädseln alla har på sig ser också väldigt bra ut. Men upplevelsen blir tyvärr inte något som håller hela vägen då en del animationer är i helt fel proportioner, bildfrekvensen blir ryckig mer än vanligt, vilket är normalt vid anime då det är lättare att animera så, men eftersom detta är i grund och botten en BIOFILM så är det sorgligt nog inget som borde finnas här. Hade Striden om Rohan släppts direkt till streaming, då kan man lätt förlåta en sådan småsak. Men filmen är snygg och gör sig tillräckligt bra på stor skärm. Men bara tillräckligt.

Karaktärerna är inte djupa eller liknande som i trilogin och det gör filmen väldigt svår att gilla. Ibland kliar jag mig själv i huvudet och tänker oftast hur man ens kunnat skriva detta manus och repliker och tänkt att det är dugligt? Helm Hammerhand är egentligen huvudpersonen i sin berättelse men sätts istället åt sidan för att ge plats åt sin strong-female character till dotter Héra. Hon är grund och botten en stereotypisk krigarprinsessa som kan ta sig an flera monster och soldater mycket starkare och större än hon utan att svettas. Hon funkar bara för mig och inget mer. Jag har väldigt svårt att fästa mig vid karaktärer som är automatiskt bra på allting från början. Det sköljer bort känslan av realismen helt och hållet. Men jag gillar faktiskt att hon inte är en girlboss som klankar ner på andra för sina misstag eller kallar andra inkompetenta, utan är godhjärtad av naturen och bryr sig om andra. Hon må vara en strong girlboss, men i alla fall inte av den värsta sorten. Men hon är inte heller särskilt djup i sin personlighet och funkar mest som en kosmisk redemption arc för att Tolkien aldrig nämnde henne i sin berättelse om Helm där hon benämns bara som hans onämnda dotter. Jag gillar dock hennes stridskläder under finalen, som har en fin design i sig, men är rätt opraktisk i strid.

Det finns faktiskt viss kärlek och respekt till Tolkiens verk i filmen.

Striden om Rohan förlitar sig också en bit för mycket på referenser, främst av trilogin, vilket märks direkt, särskilt av inbitna Tolkien-fans. Referenser som jag egentligen inte stör mig på så där att blodet börjar koka inuti mig, men gör att jag mest suckar och himlar med ögonen, och hoppas på att filmen faktiskt gör något som är sitt eget. Soundtracket är inget särskilt, utan det plockar in mest kända melodier som man hört gång på gång, som egentligen inte tillför till berättelsen något mycket. Men vid filmens lugnare partier utanför all ond bråd död och våldsamma strider så välkomnar man dessa sånger med öppna armar, vilket klingar till faktiskt i mitt Lord of the Rings-älskande hjärta.

Men i slutändan så är tyvärr Striden om Rohan ingen film som jag är sugen efter att se om och om igen. Istället påminner den mig om hur Peter Jackson skämde bort oss med trilogin som kom ut för 20 år sedan. Och det gör att jag bara längtar mig dit och återse Frodo, Sam, Gandalf och alla andra, skurkar och hjältar likaså. Striden om Rohan är en film som hade varit bäst för sig självt att släppas direkt för blu-ray eller streaming, mest för att den skiftande kvalitén inte håller för biomått. Är filmen urusel? Nej, absolut inte. Men det kunde ha varit så mycket, mycket mer.