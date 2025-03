Jag har skrivit en bok (tv-spels relaterad)

Det här inlägget kommer att bli långt men för att sammanfatta:

Jag har skrivit en bok efter peka och klicka äventyrsspels dramaturgi. Boken är full av tv-spels referenser och jag har till och med försökt leka lite med interaktivitet med hjälp av en frivillig ordlista. Här är boken:

Den släpps den 17 mars men jag ska stå och kränga den på Akademibokhandeln i Umeå (rådhustorget) klockan 13:00 nu på lördag (den 15 mars)

Jag var faktiskt nervös över mottagandet delvis för att litteraturälskare ibland är tv-spels hatare men det har ändå gått hyfsat. Det här var kanske den finaste recensionen:

Jag har lite desperat försökt få ut den här tv-spels informationen så den inte ska missförstås men det verkar kanske ändå gå hyfsat.

Men för den intresserade:

Den största inspirationskällan är egentligen The Legend of Zelda: Majora's Mask och om man ska vara specifik så kanske det främst en speciell tolkning av handlingen i spelet.

Ni som vet vet tror jag? Det blir lite spoilers att skriva det rakt ut.

Baksidestext:

Sigvard befinner sig i Sajveland med ett uppdrag.

Vargen Sköll är på väg att sluka solen, och den ende som kan stoppa katastrofen är en tystlåten gubbe från Norrland, en älg som delar ut post, en fågel som svär något oerhört, en arbetarmus och Hösen som vi egentligen inte riktigt vet vad det är för något?

Muttrande ger sig Sigvard ut på sin resa, fast besluten att göra vad som krävs – även om det innebär att sno en legendarisk storpalt och offra den från utkikstornet i Åmliden. Längs vägen träffar han på ett helt galleri av mystiska och smått vrickade figurer, från demonstrerande harar till häxor med oförklarliga råd och en anka som kanske, eller kanske inte, vet vad allt egentligen går ut på.

Hjälteresan är en humoristisk, filosofisk och existentiell saga om de berättelser vi lever i och de mysterier vi aldrig riktigt kan fånga. Vad är döden? Vad är livet? Och vad säger en gammal gubbe till en varg på väg att sluka solen?

Hursomhelst.

Det är mycket referenser i miljöerna och nästan ett helt kapitel utspelar sig i byn från Resident Evil 4. Andra spel som inspirerat är Dragon Age, Monkey Island, Dark Souls etc.. men det är egentligen inte "en bärande del av berättelsen".

Boken är delvis skriven efter Ron Gilbert essä "Why Adventure Games Suck And What We Can Do About It" (1989). Den använder samma narrativa knep och dialogstruktur som gamla peka och klicka äventyrsspel. Det innebär bland annat att dialogen är uppstyckad på ett visst sätt (ni vet, npc:erna fortsätter sitt dialogträd även om man avbrutit) men även upplägget (exempelvis att spelaren måste ha korta mål och påminnas om dem) och det som jag egentligen är mest stolt över: man måste ha en logik för världen även om den är helknäppt.

Personer som känner igen sig eller har koppling till tv-spel kommer säkert att uppleva den annorlunda än den som inte har det.

Lite övrigt knas:

Jag försökte återskapa interaktiviteten från miljöberättandet i dark souls genom att skapa en ordbok som då är valfri om man vill dyka ner i mytologin. Alla karatärer har sin egna sidequest och en av huvudkaraktärerna misslyckas med sin (musen). Jag har läst en kurs på 7.5 universitetspoäng om samisk mytologi och lagt ner enormt mycket tid på kvantfysiken (som ingen egentligen kommer att uppfatta men jag fick gästblogga om det i alla fall).

Här är lite länkar:

intervju

ett såndär debutant-porträtt

Kvantfysik

Jag vet egentligen inte riktigt själv vad jag vill med det här inlägget. Jag bryr mig inte så mycket om försäljning, jag antar att det kanske är mer att visa upp den för tv-spels publiken så man vet att den finns:

boken på adlibris