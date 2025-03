Inte ens Kojima-san skyddar fysisk media längre :(

När det galna geniet tillika speldesignmässiga underbarnet Hideo Kojima släpper ett nytt spel blir det nästan som en högtidsstund i och runtom spelindustrin. Och när han snart ska följa upp sitt nästan mästerverk Death Stranding med "On the Beach" (med undertiteln tagen från en av hans favoritfilmer) är vi många som väntar ivrigt!

Men! Och det finns ett ganska viktigt men här: spelet tycks i mångt och mycket endast släppas digitalt. Inte ens de fysiska specialutgåvorna innehåller varken steelbook eller fysisk skiva som det första spelets båda specialutgåvor gjorde. Och detta är tyvärr en negativ trend som tar över spelindustrin allt mer och mer. Att det är standard för PC har jag förlikat mig med för länge sedan, men på konsolsidan har jag förväntat mig mer. Speciellt gällande specialutgåvor. Som med t.ex. Spider-Man 2 som bara fick kod till både konsolbundle och specialutgåva av spelet. Vill du ha en skiva på det får du köpa det en tredje gång i standard edition.

Detta är förstås på gott och ont. Allt fler nöjer sig med digitala spelsamlingar (PC har nog hjälpt till med den mentala omställningen hos de flesta) och mindre produktion av plast är bra för naturen och miljön i stort. Kanske kommer spelsläpp ske helt digitalt framöver. Men det skapar också ett beroende av att allt fungerar felfritt både på spelarens som spelbolagens sida för att allt ska fungera smidigt - eller alls. Du kan gå från att ha ett enormt bibliotek till att inte ha tillgång till ett enda spel. Det problemet har inte vi med fysisk samling på samma sätt. Det sätter också större makt hos Sony, Microsoft och Nintendo att höja spelpriserna lite efter eget tycke. Helt plötsligt kanske du betalar lika mycket för en standard edition som du tidigare gjort för en limited edition med t.ex. artbook, steelbook och staty. Det pratas ju om att spelutgivare hoppas Rockstar tar betalt för GTA VI på den högre nivån så att andra kan ta efter - även om det såklart kan diskuteras huruvida andra spelutvecklare/utgivare når samma nivå som Rockstar.

Jag är också lite besviken på Kojima-san att han inte använder sin makt- och specialposition inom spelindustrin till att motverka allt detta. Han borde absolut kunnat kräva att i alla fall specialutgåvorna släpps med steelbook och skiva så att de som köper dem åtminstone faktiskt riktigt äger spelet och kan ha det framme i hyllan. En kod att ladda ned spelet med slår inte riktigt hårt i samlingen. För när en ser hans inlägg på sociala medier tycks han vara riktigt vara en samlare av film och musik på fysisk media - så varför gör han inte mer för att även spelindustrin, eller kanske ännu viktigare vi spelare, inte får samma chans att bygga fysiska samlingar av de verk vi håller extra mycket om och vill säkra för framtiden? Han tycks förstå den vikten för andra medier och borde inte vara blind för den skog han själv planterar träd i ständigt. Eller så gör den honom blind... eller bara närsynt kanske.

Hursom kommer jag införskaffa spelet och avnjuta det. Men jag är over and done med att köpa specialutgåvor som inte låter mig faktiskt samla på spelen. Synd att denna stora spelupplevelse skulle vara en del av det slutet bara. Eller så är det passande - jag kan se spelet som en del av metaforen för döden av det fysiska spelets bevarande och levande själar.