För den som är intresserad - nytt Svenskt spel

Eftersom FZ är Sveriges i särklass bästa spelsida (och dessutom en som jag var med och startade back in the day - tro det eller ej) så ville jag bara kika in och lägga upp en snabb notis om att vi nu har öppnat upp möjligheten att signa upp för pre-alpha test för vårt nya spel We Will Be Gods (PC).

https://www.wewillbegods.com/

Jag är medgrundare och VD för den Svenska studion bakom spelet, Cult of the North, så om ni mot förmodan har frågor eller liknande så får ni gärna slänga in dom så ska jag svara så gott jag kan.

Lite mer info: https://www.cultofthenorth.com/