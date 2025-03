[Säljes] Xbox/PS4/PS5/3DS/Switch-spel(uppdaterad med fler spel)

Tjena!

Jag har ett gäng spel, till olika format, liggandes hemma som jag skulle vilja sälja för att få plats med annat.

Xbox 360:

Anarchy Reigns - 200 kr

Blue Dragon - 300 kr

Final Fantasy XIII - 150 kr

Killer is Dead - SÅLT

Lost Odyssey(skiva 4 av 4 saknas då jag aldrig fick med den vid köp, kan tänka mig ett reducerat pris pga detta, notera dock att om spelet används i en Xbox One eller en Series X så behövs endast skiva 1) - 75 kr(pga avsaknad av skiva 4)

MagnaCarta 2 - SÅLT

Max Payne 3 - 150 kr

Ninja Gaiden II - 150 kr

The Witcher 2: Assassins of Kings - 200 kr

Yaiba: Ninja Gaiden Z - 200 kr

Xbox One/Series X:

Cyberpunk 2077 - 150 kr

Darksiders: Warmastered Edition - 100 kr

Darksiders 2: Deathinitive Edition - 100 kr

Dying Light 2 - 350 kr

Killer Instinct: Definitive Edition(Amerikansk version, går att spela på en europeisk Xbox One/Series X) - 100 kr

Lost Judgment(inplastat) - 150 kr

Soul Hackers 2 - 150 kr

Steelrising - 350 kr

Tales of Arise - 150 kr

The King of Fighters XV - 150 kr

Wo Long: Fallen Dynasty - SÅLT

PS4 och PS5-spel:

(PS5)Astro Bot - SÅLT

(PS4)Atelier Ryza - 500 kr

(PS5)Bomb Rush Cyberfunk - 150 kr

(PS4)Bloodborne - 150 kr

(PS4)Catherine: Full Body Launch Edition(i steelbook och sleeve) - 250 kr

(PS4)Divinity: Original Sin 2 - 500 kr

(PS4)Dragon's Crown Pro - 200 kr

(PS5)Final Fantasy XVI - 250 kr

(PS5)God of War: Ragnarök - 150 kr

(PS4Horizon: Forbidden West - 150 kr

(PS4)Ni no Kuni II: Revenant Kingdom(i steelbook) - 150 kr

(PS4)Nioh 2(i steelbook, artbook medföljer) - 350 kr

(PS4)Odin Sphere Leifthrasir - 350 kr

(PS4)SIFU: Vengeance Edition - 250 kr

(PS5)Sonic Superstars - 250 kr

(PS4)Spider-Man: Miles Morales - 150 kr

(PS5)Teardown - 150 kr

(PS5)Valkyrie Elysium - 150 kr

(PS4)World of Final Fantasy - 200 kr

(PS4)Yakuza: Like a Dragon i steelbook(utan sleeve) - 200 kr

Switch:

Atelier Ryza 3 - SÅLT

Crisis Core: Final Fantasy VII - SÅLT

Deathsmiles 1 & 2 - 200 kr

Labyrinth of Zangetsu - 200 kr

Master Detective Archives: Rain Code - 350 kr

Monster Hunter Rise- 200 kr

NieR:Automata: The End of YoRHa Edition - 200 kr

Paper Mario: The Origami King - 300 kr

Pokkén Tournament DX - SÅLT

Shin Megami Tensei V - 300 kr

Streets of Rage 4 - 250 kr

Super Mario RPG - 300 kr

Trails into Reverie - SÅLT

Trails through Daybreak - SÅLT

3DS:

7th Dragon III - SÅLT

Bravely Default - 250 kr

Etrian Mystery Dungeon - SÅLT

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King - 250 kr

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - 500 kr

Persona Q - SÅLT

Persona Q2 - SÅLT

Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 - SÅLT

Tales of the Abyss - 500 kr

The World Ends With You - SÅLT

Spelen är i gott skick och finns att hämta i Västerås om möjligt men postleverans går att ordna, köparen betalar frakt isåfall.