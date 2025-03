Steam Spring sale över för denna gången

Blev bara LiS:True Colors och Titanfall 2.

Köper endast spel jag vet att jag kommer lira inom två veckor typ. Inga köp "bara för att" längre. Been there done that. Känns inte som man sparar något på reor annars och samma spel reas med jämna mellanrum ändå.

Titanfall 2 kampanjen var riktigt najs, synd bara att jag inte fick igång MP..

Verkar var något strul med nya Processorer. Finns någon fix men den känns osäker då man måste ändra systemegenskaper. Är ändå bara intresserad av SP egentligen så får vara.