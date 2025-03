Saknaden av Flash - The Rabbit Crazy Adventure (for Windows 10)

Efter att jag hade publicerat den här texten påpekade min bror att den även känns som en krönika, något jag inte hade tänkt från början. Men ta gärna den här hybriden mellan en krönika och en recension för vad den är, inte för vad den inte är.

Plattformar: Xbox, Windows 10

Release: 2023-08-11

Utvecklare: My Night Sun Games

Plattformargenren är full av tidlösa titlar och ikoniska maskotar, som Mario, Rayman, och Sonic, som alla har blivit större än spelen de en gång kom ifrån. Det är en genre fylld av blivande klassiker och bortglömda ädelstenar som av en eller annan anledning inte fick sin tid i rampljuset. Sen, någonstans i en mörk gränd, har vi The Rabbit Crazy Adventure (for Windows 10), något som vid första anblick ser ut som ännu ett simpelt spel som snabbt slängts ihop antingen i hopp om att folk köper det av misstag eller för att achievementjägare enkelt ska kunna boosta sitt gamerscore. Men det är mycket mer än så, trots att det ändå inte är mer än så, och av någon anledning väcker det en varm och mysig känsla inom mig som gör mig glad.

Och ja, spelets titel slutar verkligen med “(for windows 10).”

The Rabbit Crazy Adventure är en typisk 2D plattformare där man hjälper kaninen Max när han ger sig ut på ett “episkt äventyr” genom en farlig och “färgglad värld” där man navigerar banor fulla av fiender, fällor, och fartfyllt plattformande. Till sin hjälp att navigera banorna har Max ett dubbelhopp som ofta används för att rädda upp alla gånger spelaren klumpar sig. Det finns även stjärnor att samla på som ger en fin endorfinkick varje gång man plockar upp dem och får höra hur det låter pling, ett ljud många som spelat spel sedan barndomen har blivit pavlovskt betingade att uppskatta. Banorna är precis lagom utmanande för att man ska kunna få till ett bra flow samtidigt som man faktiskt behöver ha hjärnan vaken och inte bara slentrianmässigt hoppa igenom dem. Det ackompanjeras med en fin pixelgrafik och ett 8-bitars soundtrack som är så typiskt för genren. Det är i mångt och mycket ett väldigt simpelt spel som är gjort av en enda person, som för övrigt inte riktigt greppar det engelska skriftspråket och som även klippt sin egen trailer i vad jag förmodar är Windows Movie Maker, Rafael Valim Fernandes på My Night Sun Games.

Att det bara är Rafael som har jobbat på spelet märks. Många banor återanvänder samma leveldesign men med något element ändrat eller tillagt. Ibland känns det också lite som om Rafael kom på att man kunde göra tre banor av en genom att förlänga banan lite hela tiden. Spelet vet vad det vill med sin grafisk och plattformig stil (om det ens är ett ord) men tyvärr så är alla banor i samma värld, eller zon, trots att det finns 50 olika banor. Ibland har marken en annan färg men i grund och botten är det lite som om alla banor i Sonic spelen skulle utspela sig i Emerald Hill zonen, lite variation hade inte skadat. Kontrollerna är ytterst basala, men de är ändå inte så värst bra då de inte tillåter det finlir som ibland behövs i plattformandet. Trots spelets enkla kontroller och design dras det ändå ibland både med input lagg och att inputs inte registreras alls bara för att sedan registrera inputs längre än man har tangenten nedtryckt, något som tyvärr förstör flytet i spelet och leder till onödiga omstarter. Lustigaste av allt är att det i menyerna finns en del pilar och text målat i Paint, förmodligen för att Rafael glömde bort att skriva det han skulle när han designade menyn till att börja med. Det är dock rätt charmigt på sitt sätt. Men ändå gillar jag The Rabbit Crazy Adventure, det gör mig genuint glad inombords trots alla fel, och trots att jag ofta kan ställa höga krav på spelen jag spelar.

Do a barrel roll. Pink rabbits can't jump.

I mångt och mycket påminner The Rabbit Crazy Adventure om något man såg på Newgrounds eller Miniclip förr i tiden under Flashspelens glada dagar. Det är något man hade kunnat hitta där när man kom hem från skolan och gick in på sin favoritsida med Flashspel för att spela sina favoritspel eller kolla in vad för något nytt som lagts till sen sist man var inne. Visserligen fanns det en hel del bra Flashspel, men i ärlighetens namn var de flesta simpla och enkla, precis som The Rabbit Crazy Adventure. Men det var något vackert och glatt med simpelheten, att kunna sätta sig ner och köra en plattformare som någon snubbe gjort enbart för att andra skulle kunna ha kul och för att bevisa att han kunde göra spel. På den tiden när man kunde sätta sig ner i 30 minuter, ha kul med någon simpel Flashskapelse, och sen gå vidare till nästa. När stödet för Flash försvann dog även den här genren av spel som tidigare hade frodats, en genre där The Rabbit Crazy Adventure hade känt sig som hemma, och det är något jag sörjer än idag.

Att The Rabbit Crazy Adventure påminner om just dem spelen är förmodligen den allra största orsaken till att jag gillar det trots alla fel och brister. Det är enkelt, kul, och vackert på sitt eget fula sätt samtidigt som det rent objektivt inte alls är så värst bra. Det får mig att sakna tiden när spel i största allmänhet var enklare och man kunde ha kul utan att allt skulle vara så maxat, invecklat, och komplicerat, och det får mig att sakna Flasheran i spelhistorien. Lite tragiskt är det att dagens barn och unga aldrig kommer att få uppleva den typen av spel och att många spel, som det här, som förr hade delats gratis för att glädja andra idag kostar pengar.

Ibland är världen rosa! Helt klart inte en pil ritad i Paint. Mannen, myten, legendend... Rafael Valim Fernandes!

I slutändan är The Rabbit Crazy Adventure varken bra eller dåligt, det är som ett av gamla tiders Flashspel. På gott och ont. Det är kul, enkelt, och får mig att återupptäcka en spelglädje jag helt hade glömt bort och på ett sätt som moderna spel aldrig kommer kunna göra. Men samtidigt går det inte heller att säga att det är ett fantastiskt bra spel. Oavsett vad spelet är så blir jag helt enkelt glad när jag spelar det och när jag tänker på det. Ändå är det inte spelet i sig som gör mig glad, det är alla fina minnen som letar sig fram och alla associationer jag får till fantastiska spel från förr. Och kanske är huvudanledningen till att jag ändå tycker om The Rabbit Crazy Adventure såpass mycket just att det påminner mig om en tid då livet var enklare och om en tid då spel gjordes med spelglädje i fokus. Men har man inte liknande minnen och koppling till Flashspel så bör man nog undvika det.

The Rabbit Crazy Adventure gör mig glad, och bara det är mycket värt i dagens oroliga värld.