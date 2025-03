Är höga spelpriser en hel generation enbart av ondo för konsumenten?

Både Sony och Nintendo tar bra betalt för sina produkter. Att priset gå stadigt neråt är idag bara att glömma, även om du haft en förkärlek till Sony. Om du ska inhandla Zelda Breath of the Wild så betalar du fullpris på 769 kr, likaså för Demon’s Souls och God of War Ragnarök som idag ligger på stadiga 899 kr (enkelutgåvan). Ja, du kan givetvis göra din Playstation 5 primär och få tillgång till dina vänners bibliotek samt att Nintendo äntligen tar steget till att kunna låna ut ditt digitala spelbibliotek. En funktion som jag personligen önskat ett bra tag så skönt att det äntligen blir verklighet inom kort.

Men om du är som jag och köper Nintendos exklusiva spel i fysiskt format på release så berörs du inte på samma sätt av att priset ligger nära maxtaket. Om du dessutom är en person som gärna säljer vidare dina spel så kan du faktiskt komma hyfsat billigt undan, om du till exempel föredrar Nintendo.

Låt mig ge ett exempel: du kan idag köpa det 8 år gamla Zelda Breath of the Wild för 569 kr i fysiskt format. Du spelar igenom det i lugn och ro där hemma för att sedan sälja det vidare för 350 kr. Vips har du betalat 219 kr för din upplevelse, och så här kan du hålla på i princip för alla exklusiva spel signerat Nintendo. Undantagen finns, betalade själv 349 kr för Super Mario RPG och 369 kr för Xenoblade 3 för ett tag sedan.

Det jag försöker säga är att det inte bara är av ondo att priserna ligger och skvalpar nära ”release-pris”. Det finns fördelar, beroende vad du är för slags gamer och förutsatt att du har en förkärlek till fysiskt format. Om du däremot köper dina spel digitalt eller väntar på att priset skall gå ner så kan det givetvis bli en dyr historia.

Vad är du för slags gamer?

Köper du dina spel på release för att sedan sälja vidare eller är du som mig - köper i fysiskt format på release och sen låter spelet stå och damma i hyllan?