Drömspel till Switch 2

Switch 2-show på onsdag. Klockan 15 bänkar vi oss, och vi följer och kommenterar kalaset live från studion. Det är mycket man kan förvänta sig: datum, prislapp, specifikationer och – viktigast! – spel. Det är en gammal sägning men den har sagts av en anledning: ingen konsol är bättre än spelen till den. När Switch släpptes 2017 fick vi under första året Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey och Mario Kart 8 Deluxe. Det var ett debutår att minnas – milt uttryckt!

Med Switch 2 kan (nästan) bara spekulera. Ett "Mario Kart 9" skymtade när konsolen avtäcktes och det tisslas även kring Metroid Prime 4: Beyond. Kan det göra "en Breath of the Wild" och släppas på både gamla och nya konsolen? Otänkbart är det inte. Vilka spel drömmer du om att få se på onsdag eller senare till Switch 2?

Mario, Zelda, Pokémon, Smash Bros, Mario Kart, Mario Party, Pikmin, Luigi's Mansion. Kandidater finns!

En önskedröm är Super Mario Galaxy 3. Gillade Odyssey mycket, men Galaxy-spelen tycker jag är höjdpunkterna på Marios 3d-karriär. Gravitations-galore, mer stramt och mer fokuserat på plattformskalas än samlandet och friheten i Odyssey – det är mer min melodi.

Men ja, jag skulle förmodligen ramla av stolen även vid ett Odyssey 2...

Sedan är jag ju fasligt nyfiken på ett nytt Zelda, men jag gissar att det dröjer innan vi får se "uppföljaren" till Tears of the Kingdom. Svårt att veta vad man ska hoppas på, eller vad jag ens drömmer om. Breath of the Wild + Tears tog ju mig fullständigt med storm, så jag hoppas på ett nytt spel med nytt upplägg som gör något liknande. Har ingen aning om vad det skulle kunna vara, ärligt talat. Men det är väl lite av grejen. Jag vill bli blåst av stolen med mina drömmas spel jag inte visste att jag drömde om.