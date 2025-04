Starta en grupp i Lord of the Rings Online?

Hej FZ!

Jag vill kolla om det finns intresse här för att starta en grupp i The Lord of the Rings Online. Jag är relativt ny på spelet men har spelat upp en karaktär till nivå 50.

Spelet har, som vissa kanske vet, något som kallas Landscape Difficulty, vilket gör världen svårare och fienderna starkare. Vilket resulterar i att relativt enkla quest blir svåra om man inte samarbetar – och jag hoppas hitta en grupp som är sugen på att köra på den högsta svårighetsgraden! (Ni kan läsa mer om det här: https://lotro-wiki.com/wiki/Landscape_Difficulty)

Spelet är enormt, med tusentals sidouppdrag utöver huvudberättelsen, som i sig består av flera hundra quests. Men för mig handlar det om att verkligen uppleva den fantastiska världen och berättelserna som finns i den den utan stress – bara roligt samarbete.

Det kräver ingen prenumeration fram tills den nästa senaste expansionen, så man kan komma hundratals eller tusentaks timmar in innan man ens behöver lägga några pengar på spelet!

Jag kan spela cirka 1–2 kvällar i veckan, så det blir inte superregelbundet, men jag kan anpassa mig. Jag älskar att läsa questtexter och leva mig in i världen, så jag hoppas att du som är intresserad också uppskattar den spelstilen! Är du veteran eller helt ny spelar ingen roll! Jag vill spela för att uppleva världen med några härliga individer!

Om du är sugen, skriv här i tråden eller skicka ett PM till mig så sätter jag upp allt så vi kan komma igång! 😃

Väl mött!

PS:

Här finns lite intressanta sidor från deras wiki om man vill lära sig lite mer om man skulle vara intresserad av att vara med!

Spelets expansioner - https://lotro-wiki.com/wiki/Expansion

Klasserna i spelet - https://lotro-wiki.com/wiki/Class

Berättelsen i spelet - https://lotro-wiki.com/wiki/Epic_Quests

Vilka raser som finns - https://lotro-wiki.com/wiki/Race

Eller om man vill få lite mer djupdykning från en välproducerad youtube video om spelet:

https://www.youtube.com/watch?v=4WG1eI0i4vM&t=108s

Här är en som är ännu länge och är betydligt mer djupgående:

https://www.youtube.com/watch?v=7rrKTvI6sqQ