Xbox Game Pass - April 2025 - Part 1

Ny månad, nya spel till Xbox Game Pass! Första omgången för månaden bjuder på flera dag 1-släpp: Compulsion Games efterlängtade actionäventyr South of Midnight, gammal taktik i ny skepnad med Commandos: Origins och mysterier i blått hus med Blue Prince! Det blir också ännu ett ABK-spel som gör permanent anslutning med Diablo 3: Reaper of Souls. Utöver dessa så får vi Borderlands 3: Ultimate Edition och Hunt Showdown 1896, det senare redan tillgängligt på konsol men läggs nu till även på PC.

Tre spel tar klivet över även till Game Pass Standard: Wargroove 2, Still Wakes the Deep och All You Need is Help.

Förra månadens speltillskott hittas här:

Xbox Game Pass - Mars 2025 - Part 1

Xbox Game Pass - Mars 2025 - Part 2

Nya titlar:

Borderlands 3 Ultimate Edition (3 apr, konsol+PC+cloud)

Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition (8 apr, konsol+PC)

South of Midnight (8 apr, Series X|S+PC+cloud)

Commandos: Origins (9 apr, Series X|S+PC+cloud)

Blue Prince (10 apr, Series X|S+PC+cloud)

Hunt Showdown 1896 (15 apr, PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 april: Botany Manor, Harold Halibut, Coral Island, Homestead Arcana, Kona, Orcs Must Die! 3, Shadow of the Tomb Raider, Turbo Golf Racing.

Xbox Game Pass

