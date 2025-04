Mina Switch 2 intryck & alla förhoppningarna...

I januari skrev jag en bloggtråd om alla mina förhoppningar inför Switch 2. Igår var det ju som bekant äntligen dags för den gigantiska riktiga avtäckningen av konsolen, med över 1h lång Direct som sedermera följts upp av en rad pressreleaser med ytterligare info om den nya superkonsolen från Nintendo. Så nu när jag sovit på saken så tänkte jag följa upp med hur väl Switch 2-Directen fallit in med mina förväntningar och förhoppningar, vad som var bra och vad som var dåligt samt vad som lyste med sin frånvaro.

https://www.fz.se/forum/trad/461599-mina-switch-2-forhoppning...

Dragplåstret

Mariokart World stal showen direkt för mig. Spelet ser oerhört läckert ut med samma tidlösa grafiska teknik som, likt MK8, kommer få spelet att se snyggt och fräscht ut även om tio år. Alla de nya funktionerna gjorde att hela uppvisningen blev en enda actiontrailer med flygplan, båtar, skate:a på rälsar, ta över föremål utefter banan som power-ups Odyssey-style etc. Enda farhågan jag egentligen har är att det helt enkelt blir för mycket nytt, och blir rörigt. Men det var ju samtidigt just något i den här stilen som krävdes för att få Mariokart att kännas fräscht igen, jag hade personligen ingen aning på förhand hur i hela friden Nintendo skulle lyckas med att förnya spelserien efter närmast fulländade spelet MK8. Men de verkar lyckas, och nya Mariokart kan mycket väl kvala in som den tyngsta releasetiteln någonsin på konsol.

Stort tredjepartsstöd

Allt verkar nu vara på väg till Switch 2, med en oväntat långa partners-trailers där mängder av spelserier som skippat gamla Switch dök upp. Nya Mariokart ser ut att bli den enda tungviktaren från Nintendo på releasen, men med en mängd tredjepartsspel som också utlovas till release så är jag inte orolig över spelutbudet när konsolen är ny.

Releasen i Juni

Jepp, tidigt juni blir alltså lanseringen, ganska ovanligt med en ny spelkonsol i början av sommaren. Men det hamnade ju som bekant, enligt mina förhoppningar, ungefär enligt bästa tänkbara realistiska scenario för releasedatumet. Och jag är ledig dagen efter Switch 2 släppts, och ända till augusti. Så jag är 100% nöjd med detta datum för launch.

Instegspris 470 dollar

Det amerikanska riktpriset verkar hamna en slant högre än bästa tänkbara scenario, vilket jag satte till 399.99. När de inte avslöjade priset under själva Directen så blev jag orolig, i.om. att den tekniska ambitionen för konsolen verkar högt ställd, så jag började oroa mig för ett pris högre än Steam Deck. Nu blev det en slant högre än instegsmodellen av Deck, och en slant lägre än PS5 just nu ligger på, så jag pustade i slutändan ut även om jag helst hade sett prislappen på 400 dollars jämnt.

Inget nytt 3D Mario i syne

Nintendo är för mig i första hand alltid Mario-plattformsspel. Det är konsolernas kött & potatis. Nu verkar Nintendo vilja prova något nytt, så istället för Mario så blev det ett nytt Donkey Kong, för första gången sedan N64 ett DK-spel i 3D. Det såg bra ut, tekniskt ambitiöst och ett helt annat gameplay-stuk än Mario, men med ett designspråk som verkligen såg ut som just ett Mario-spel. Jag trodde första sekunderna också att det var just ett sådant. Jag är besviken på att det inte blev Odyssey 2 på releasen, men jag är öppen för att Nintendo kan överraska mig positivt med DK-spelet.

Nya funktioner & tekniska förbättringar

På det här området kände vi ju redan till muskontrollerna, som ser ut att bli precis så bra som jag hoppats på. Och flertalet utvecklare utlovar redan fullt stöd för dessa. Annars var ju showens riktigt stora nyhet den nya onlinetjänsten, där Nintendo nu verkar ta ett sjumilakliv som långt efter konkurrenterna, till att de nu verkar komma att ligga före dem vad gäller chatt och liknande online. Mobilappen såg vi inte ett spår av, skönt. Och inga nämnanden av sociala medier, vilket jag jublar stort. Istället storsatsar Nintendo på integrerade sociala funktioner inte minst i partyspelen som Mario Party och Mario Kart. Hela C=Connect konceptet ser helt enkelt väldigt lovande ut, men jag ställer mig frågande till hur i hela friden Nintendo tänker sköta modereringen när camera feeds kommer rulla från miljontals Switch 2-konsoler mellan människor. Jag saknade Miiverse återkomst, men annars så verkar Nintendo göra precis allt jag önskat mig för att fixa onlinespelandet.

Uteblivet & Negativt

Överlag är jag nöjd med allt Nintendo hade att visa upp, och Switch 2 ser ut att få en kraftfull lansering och Nintendo lyckas modernisera Switchen på nästan alla önskvärda sätt. Men det var definitivt inte odelat positivt. Den största uteblivna funktionen var förstås dual-screen, att kunna connecta till en gammal Switch för att köra Wii U/DS-stil. Detta mildrades dock av att "download play" i alla fall är tillbaka. Detta kan ju förstås dyka upp ändå vid tillfälle, men det hade helt klart varit en häftig ny funktion att visa upp, och hade nog bidragit med att få Switch 2 att kännas ännu mer ny & fräsch.

Dyra spel

Medan priset på konsolen blev helt OK, så är nog de flesta av oss, känns det som, ordentligt missnöjda med de extremt höjda spelpriserna. Jag har personligen inte haft något problem med höjningen till 70 dollar som Nintendo gjorde med Tears of the Kingdom. Men nu höjer man alltså igen, och det rejält. En del av spelen kommer inte bli så dyra, men 90 dollar för Mariokart känns u verkligen extremt högt satt. Men det ska sägas att det höga priset ändå inte är unikt, Playstation och andra har redan börjat smyga med releaser för 800-900 kronor, men jag hade hoppats att Nintendo hade varit lite mer rädda om sin familjevänliga prägel i och med att gamla Switch mestadels behållit de lägre priserna. Nu blir det helt enkelt att köpa färre spel för min del.

Dålig batteritid

Jag skrev i förra bloggen att Nintendo borde säkra ett minimum om 3 timmars speltid. Nu blir det istället 2 timmar, och därmed kommer batteritiden definitivt vara ett negativt laddat samtalsämne som Switch 2 kommer få dras med. Klantigt.

Ingen Oled

Med nya skärmen så går Nintendo som bekant tillbaka till LCD, vilket väl kanske inte förvånar med tanke på att de ju ändå kostar på en stor 1080p-panel med all den senaste tekniken i form av 120Hz, HDR, VRR. Den höga tekniska ambitionen för handhållet spelande på Switch 2 med denna nya skärm är förstås spännande, men jag kommer sannolikt att sakna den perfekta djupa kontrasten från Switch Oled.

Vad tyckte ni andra om Directen, och om dessa ståndpunkter?