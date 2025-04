Vad köper du när du köper konsoler?

Vad köper du när du skaffar en ny konsol?

För mig har det nästan alltid blivit 2-3 spel och 2 kontroller.

Men till PS Vita blev det 9 spel på release

Army Corps of hell

Blazblue

Dungeon Hunter Alliance

Lumines

Michael Jackson - the experience (säljes)

Rayman

Shinobidu 2

Touch my katamari

Uncharted

Till Switch blev det 4 extra joycons, Pro Controller, bomberman, Zelda och 1-2 switch

Xbox 360

Call of duty 2, Perfect Dark Zero

PS3

Motorstorm, resistance, 1 extra kontroll. Ja en månad innan de sänkte priset och slängde i precis detta i ett paket 😑

Gamecube

Super Smash Bros melee, och minneskort

DS

Super Mario 64 DS

PSP

Sahara, filmen, ja inte ens något spel, så köpte gta Liberty City stories dagen efter.

Xbox One

Call of duty ghost, BF4 och Need For Speed, Fifa 14 ingick

PS4

Killzone shadow falls

PS5

Demons souls och Spiderman

Xbox Series X

Inga spel alls