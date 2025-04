Hur går det att dra ner på spelköp 2025?

Förra året blev det väldigt många spel för mig, över 150st och 12st konsoler och sålde för 24000kr

I år tänkte jag att det skulle bli mindre, såhär går det med det.

36 spel och 6 konsoler, 2st av dessa är bokade och inte släppta än, så i Juni kommer det vara 6st

Jag har sålt spel för 11000 de senaste 120 dagarna

Köpta spel 2025

Pokemon White 900kr

Blur 50kr

Transformers war on cybertron 50kr

Pokemon Sun 2ds 900kr

DS Lite röd 575kr

Trine 5 PS5 129kr sålt

Call of duty modern warfare 2020 100kr

Brothers in Arms 50kr

Dead Rising remaster 599kr

PS Vita spel japanska god eater 2Phantasy Star Online 2 Minecraft 99kr sålt

Metal Tales overkill PS4 146kr

Demon turf Xbox SX104kr

Monopol PS5 99kr sålt

DC Justice League cosmic chaos Xbox 99kr sålt

DC Justice League PS5 99kr

Lego Island 2 GBA 28kr

Splinter Cell GBA 43kr

Mortal Kombat 1 PS5 2st 99kr st sålda

Steam deck 3500kr

Medal of honor underground PS1 29kr

Lego Island 2 PS1 44kr

007 tomorrow never dies PS1 29kr

Fifa 2004 PS1 9kr

Beyblade PS1 75kr

Evercade super pocket Capcom 550kr

Games advent calendar 2024 PS5 99kr

JOJO's Bizarre Adventure: All-Star Battle Xbox 99kr

Baten Kaitos I & II HD Remaster 299kr

Call of duty Black Ops 6 PS5 såld

Monster Jam showdown PS5 149kr

Hogwarts Legacy Switch 199kr

Hogwarts Legacy PS5 199kr

Mortal Kombat 1 PS5 99kr såld

Last of us remastered PS4 99kr

God of War PS4 49kr

Gigantisarus sports PS5 99kr

Steam

Ryse 3,5 euro

Monster hunter stories 19,79

God eater 3 3,59

Teslagrad 1,17

Chrono trigger 37,4

Mega Man X Legacy collection

Mega Man Zero collection

Sen har det blivit lite digitala köp på Windows Store, Xbox, PS5 och Switch, men de har jag inte koll på.

Bokade

Super Pocket Neo Geo 699kr

Switch 2 beställd för 7490kr

Switch 2 är det jag absolut ser mest fram emot i år.

Har det blivit mycket köp för er?