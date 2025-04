Aggelos – ett av mina käraste spel

Titel: Aggelos

Utvecklare: Storybird Games

Genre: Sidoscrollande 2D-action-RPG, Zelda II style

Release: 19 juni 2018 till pc, finns även till Playstation 4, Xbox One & Nintendo Switch

Du vet, ibland finns det spel som liksom kommer innanför skinnet på en, blir en del av en själv och liksom smälter samman i ens DNA på ett sätt att det känns så självklart... Som att det alltid funnits där. Det är spelen som verkligen betyder något, som är mer än bara schysst underhållning för stunden. Aggelos har – något otippat – blivit ett sådant spel för mig.

Jag skulle kunna rabbla upp klassikerna, "Zelda: Ocarina of Time", "Street Fighter II", "Baldur's Gate"... Det finns så många spel som gjort outplånliga avtryck inom mig. Det var spelen som fick mig att älska spelmediet och tände en gnista, en passion som jag lär bära med mig så länge jag lever. Men spel är, liksom all underhållning, också något man har en väldigt personlig koppling till. Olika händelser har fått mig att värdera den oförfalskade spelglädjen och optimismen i "Recettear" lika högt som nyss nämnda superklassiker. Eller även det monotona manglandet i "Etrian Odyssey", vilket var just precis vad jag behövde där och då på en avlägsen plats för länge sedan. Det bortglömda Wii-äventyret "Fragile Dreams" kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta, men inte nödvändigtvis för att det var särskilt bra. Däremot för att det var den perfekta, melankoliska följeslagaren under varma och ensamma sommarnätter när den där viktiga personen – den viktigaste! – plötsligt försvunnit och hamnat någonstans på andra sidan jordklotet.

En dag kommer du, jag och alla andra som läser detta att vara borta, alldeles utsuddade från jordens yta. Det vi lämnar kvar är bilder, minnen och ord vi någon gång sagt eller skrivit. Ord som dessa, som dansar en spöklik dans över tangentbordet medan jag hamrar in dem i evigheten via tangentbordet. Det här är ord som kommer finnas kvar, långt efter att jag inte längre gör det.

Tiden, det är liksom svårt att ha perspektiv på den. Det enda vi kan vara säkra på är att den kommer för oss alla.

Hur som helst. "Aggelos", var det.

Det var en helt vanlig eftermiddag när jag stod och hängde tvätten som det plötsligt slog mig – "Aggelos" har blivit just ett sånt där spel! Ett av mina favoritspel, ett sammelsurium av minnen som jag alltid kommer hålla kära.

"Aggelos" är ett helt okej spel. Det är ett franskt indie-spel som inspirerats av klassiker som "Zelda II", "Wonder Boy" och "Monster Boy". Det bygger vidare på giganterna i form av ett sidoscrollande 2D-äventyr som är helt klart spelvärt, om än utan några som helst nytänkande ambitioner. Själv spelade jag igenom det under en eftermiddag eller två för ett par år sedan. Hade det inte varit för mina barn så hade "Aggelos" redan nu mest varit ett flyktigt, kortvarigt men angenämt minne någonstans i bakhuvudet. Istället har det gradvis växt till något så mycket mer.

... Det är konstigt det där, med barn, hur de ibland kan fastna för vissa saker helt oförklarligt och sen bara är det så. Och just så är det med "Aggelos" och mina fyra pojkar ...

Grabbarna har spelat igenom "Aggelos" oräkneliga gånger de senaste åren. De speedrunnar det utan att veta vad en speedrun är, sätter upp sina egna mål och utmaningar och ritar av de gigantiska bossarna i sina ritblock. En A4-teckning av bläckfiskbossen hängde länge på kylskåpsdörren. Det går i perioder, så klart, men "Aggelos" är ändå spelet som hängt med genom åren och vars retro-inspirerade plingplong-soundtrack ackompanjerat såväl semestrar som högtider och vardagseftermiddagar då man står och hänger tvätten.

Jag vet inte hur många gånger jag googlat fram vägen till draksvärdet genom den där lavalabyrinten. Bara att det är tillräckligt många gånger för att ha lärt mig vägen dit utantill. Först ner, sen höger, vänster, ner igen och så höger.

De minsta har det lite svårare och blir ibland frustrerade över svårighetsgraden.

"Du vet, på min tid var alla spelen så där svåra", säger jag.

"Jag är glad att jag inte var barn på din tid, pappa".

Tiden, återigen.

Det kommer oundvikligen komma en tid då mina fyra grabbar växer upp. En tid då "Aggelos" bleknar bort och förpassas till någonstans där längst bak i deras växande minnesbanker. De kommer att växa upp och leva sina egna liv, kanske ringa och hälsa på ibland. Men det kommer aldrig bli som det är just nu. Detta fantastiska, alldeles underbara JUST NU.

En eftermiddag inte så långt från nu kommer jag stå där och hänga tvätten och inte längre höra "Aggelos" åttabitsinspirerade plingande och plongande från övervåningen. Inget ljud av några små händer som knapprar febrilt på handkontroller och inga dunsar eller glädjeskrik över vad man nu kan tänkas glädjeskrika över när man är tre äpplen hög. Jag hoppas att jag då kan sluta ögonen, höra alla de här ljuden igen och ta mig tillbaka till just den här stunden och just den här platsen i livet – om så för bara ett ögonblick. Helst av allt önskar jag att jag kunde stanna kvar här och nu för alltid, men den där jävla tiden stannar inte för någon, tar inte hänsyn till något.

Det enda jag då kommer kunna göra är att spela om "Aggelos" igen, för att kanske åtminstone fånga en glimt av magin just här och nu. Det är en bitterljuv känsla.

Aggelos 3 Bra + Ett välgjort, lagom långt myspysäventyr + Musiken är för evigt fastetsad i hjärnan + Bossarna är stora! Ja, storleken spelar faktiskt roll ibland - Vi har sett allt förut... på gott och ont - Ta tillvara på tiden med era nära och kära, den rusar ständigt ifrån oss... Det här betyder betygen på FZ

Fler av mina recensioner eller vad nu det här ska föreställa kan du läsa här! Ja, om du vill, alltså.